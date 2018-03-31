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Китайская международная неделя моды 2018 — Коллекция от Сунь Шуан
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Китайская международная неделя моды 2018 — Коллекция от Сунь Шуан 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа
ИА Синьхуа: последние новости
Китайская международная неделя моды 2018 -- Коллекция от Хао Вэйминя Одежда от модельера Чжао Цзымина на международной неделе моды в Пекине Шанхайская неделя моды сезона осень-зима 2018 -- Презентация коллекции "Банк одежды из вторсырья"
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