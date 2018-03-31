Китайская международная неделя моды 2018 — Коллекция от Сунь Шуан

Пекин, 30 марта / Синьхуа / — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — 29 марта в Пекине в рамках Китайской международной недели моды 2018 года состоялась презентация новой коллекции одежды от китайского дизайнера Сунь Шуан. Фотографии Синьхуа/Дин Хунфа