Балкон моей мечты — идеи обустройства и оформления

Неукоснительных требований к балкону для превращения его в райский уголок нет, но всё же лучше, если он окажется утеплённым или отапливаемым, а вид из окна не будет открываться на промышленный комплекс или болото.

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Барная стойка

Если вам повезло с видом из окна и компанией, можете смело превращать внутренний подоконник балкона в столик или барную стойку. Особенно удобен такой вариант на кухонном балконе. Из-за небольшого размера столешницы её можно сделать практически из любого материала — главное, чтобы он был водостойким, ведь из окна её легко может залить.

Отлично подойдёт искусственный камень на основе акрила или просто пластик. Здесь же можно разместить и винный шкаф.

Гамак

Хорошей идеей для любителей медитативного отдыха станет личный гамак на балконе. Гамаки бывают каркасные и подвесные. Последние занимают меньше места, но лежать в них будет не так удобно, как в каркасных, имеющих собственные опоры. К тому же для каркасного гамака не нужно сверлить стены и монтировать крепёж.

Есть и компромиссный вариант — речь идёт о подвесном кресле-гамаке. Оно занимает немного места, но имеет собственный каркас для опоры.

Виноград и другие растения

Бывает, что через балкон проникает слишком много тепла и света. Помочь в этом случае сможет виноградная лоза, плющ или другие вьющиеся растения. Конечно, организация такого способа защиты от солнечного света потребует времени, однако он подходит и для неостеклённых балконов.

Зелёная завеса создаст прохладу и тень. Если вы не хотите докучать виноградом соседям, можно завести и более скромные горшечные растения.

Пуфы и книги

Осенью очень приятно посидеть с книжкой и горячим чаем, слушая мерный стук капель. Особенно заманчиво при этом лежать на мягком пуфе или подушках, а у стены поставить книжный шкаф… Всё это можно легко реализовать на своём балконе.

Однако решившись на такой шаг, следите за тем, чтобы в ваше отсутствие окна были плотно закрыты, в противном случае дождь нанесёт ущерб как подушкам, так и книгам.

Кабинет

Лучшая работа — оплачиваемое хобби. Если вам повезло и вы можете отдыхать, занимаясь любимым делом, хорошо оборудовать кабинет на балконе. Естественный свет и свежий воздух — отличное подспорье в рабочем процессе. Только берегите технику и дорогие кресла от дождя!

Советы

При проектировании отделки балкона стоит обратить взор на некоторые параметры материалов, в интерьерной практике часто остающиеся без внимания. К ним относится влагопоглощение (чем меньше, тем лучше), стойкость к УФ-свету и плотность облицовки (допустимая нагрузка на балкон составляет около полутора тонн с учётом остекления). В остальном же выбор материалов ограничен только вашей фантазией.

Так, для пола хорошо подойдёт керамогранит, обработанное дерево или акриловый камень, а для стен — вагонка, декоративный кирпич или просто краска.

Цвет отделки можно выбрать любой, но мы рекомендуем предпочесть тёмные цвета только в том случае, если ваш балкон очень хорошо освещается и не предполагает ночной эксплуатации.

Светлая же отделка должна хорошо рассеивать свет — по этой причине шероховатые плиты из керамогранита будут смотреться выгоднее гладкой керамической плитки, поскольку они рассеивают свет, а не отражают его.

Уюту на балконе весьма поспособствует грамотное освещение, но врезные потолочные светильники монтировать в бетонную плиту будет сложно. Вместо этого следует закрепить на потолке лист экструдированного пенополистирола или аналогичного материала, как для монтажа светильников, так и для утепления.

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