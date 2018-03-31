Идеал загородной жизни — ландшафтный дизайн маленького участка в Подмосковье

Дом выходит прямо на улицу — такие открытые входные группы характерны для коттеджных посёлков Америки и Европы, поэтому акцент сделан на фасад: симметричные и лаконичные светодиодные фонари, огненно-красные кусты бересклета крылатого и невысокое «кубическое» озеленение из неприхотливого кизильника блестящего. Всё это создаёт открытый и гостеприимный вид с улицы.

Над проектом этого необыкновенно стильного участка в городе Видном работали дизайнеры Анастасия Таратута и Дмитрий Улитин (Artzona).

С другой стороны дома раскинулось уютное патио. У забора тут растут шарообразные ивы, а по углам дорожек — можжевельник казацкий, чьи раскидистые лапы смягчают острые углы дорожек. Вдоль боковой стены расположилась аллея с пирамидальными тополями. Основное её призвание — создать «зелёный» вид из окна и отодвинуть забор на дальний план.

Все растения отличаются неприхотливостью и создают визуальную преграду между улицей и задним двором. Высота растений поддерживается на оптимальном уровне, обеспечивающем и приватность, и достаточную освещённость. Из технического оснащения стоит отметить автополив на участке — и без того неприхотливые растения с таким оснащением требуют к себе не больше внимания, чем искусственные.

В дальнем углу патио находится авторская беседка со сдвижными безрамными стеклянными стенами. Благодаря такой конструкции принудительная вентиляция не требуется, и правильно подобранная конфигурация проёмов вкупе с вытяжной трубой позволяет наслаждаться барбекю или шашлыком без дыма.

Угловая конструкция остекления позволяет сделать открытый в сад летний вариант беседки или закрытый и тёплый зимний. Внутри установлены инфракрасные обогреватели, создающие зимой тепло и уют.

Статьи по теме Какой сделать бассейн: плюсы и минусы всех типов чаш Как самостоятельно создать европейский «цветущий газон»

При взгляде на проект нельзя не отметить удивительную цельность композиции. Она достигается регулярным использованием однотипных материалов в отделке дома и участка. Например, в дизайне участка широко применяется такой инновационный материал, как термодерево, в этом случае термососна. Этот материал, получаемый выжиганием древесины в вакууме, обладает эстетикой дерева, но не подвержен гниению и воздействию погодных условий.

В этом проекте термососной отделан цоколь дома, нижняя часть забора, фонари, некоторые элементы беседки. По низу цоколя пущена энергосберегающая навигационная светодиодная подсветка. Достигается гармоничность общего образа и тщательно подобранным цветом дерева.

Необычные материалы и технологии нашли отражение не только в отделке строений, но и в других элементах дизайна, например покрытии дорожек. Для них здесь используется испанский керамогранит — красивый, нескользкий и долговечный.

Металлические части забора изготовлены по проекту дизайнеров методом лазерной резки. Деревянные настилы обработаны гидрофобным составом, что обеспечивает дополнительную защиту от дождя.

Благодарим Анастасию Таратуту за предоставленную информацию!

Официальная страница проекта: http://artzona.ru/dizayn-nebolshogo-uchastka

Статьи по теме Двор частного дома: ландшафтный дизайн собственными силами. Часть 1 Как сделать свой сад ещё лучше: 8 практичных советов

Читайте также:

Дом под Ростовом для дружной семьи, с настоящим камином и большим бассейном

Швейцарская недвижимость: дом-бутик с видом на озеро

7 лучших домов и интерьеров августа-2017