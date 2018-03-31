Квартира-студия в скандинавском стиле: основы и приёмы

Сегодня у нас наряду со скандинавским стилем всё более популярными становятся квартиры-студии. Их отличие от обычных квартир в том, что никакие перегородки не отделяют кухню от центральной комнаты или гостиной. Именно так и оформлена эта стокгольмская квартира площадью 58 метров.

Главное, что выделяет скандинавский стиль из всех других, это цветовая гамма: она всегда спокойная, приглушённая и чаще всего белая, как здесь. Почему так, а не иначе? В условиях дефицита солнечного света жители скандинавских стран пытались придумать, как восполнить его нехватку. И этот приём оказался самым действенным.

Другой эффективный приём — использование отражающих поверхностей. На кухне эту роль могут выполнять вытяжки, холодильники и прочая бытовая техника. Солнечный свет отражается от них, рассеивается и делает помещение светлее.

Если всё кругом белое, то за что зацепиться глазу? За красивые, часто очень яркие аксессуары. Скандинавы помешаны на текстиле, этнических мотивах и тканях. В их квартирах всегда есть коврики, салфетки, яркие покрывала — это и придаёт их домам особое настроение.

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Спальня и все остальные комнаты обычно тоже белые или других неярких оттенков: серого, кремового, лимонного.

Ещё одна характерная особенность скандинавского стиля — дощатый пол. Он может быть любого оттенка (от чёрного до светлого) или просто окрашен в белый цвет, как в нашем примере.

Для скандинавского стиля важно:

Взять за основу определённую цветовую гамму. Чаще всего это белый цвет или другие неяркие, пастельные тона.

Обзавестись предметами с отражающей поверхностью. Это могут быть как зеркала, так и сантехника с глянцевой блестящей поверхностью, отражающей свет.

Выбрать яркий текстиль, который и создаст в квартире особое настроение. Прелесть этого приёма ещё и в том, что когда интерьер надоест, его можно легко переделать, заменив только аксессуары.

Паркет должен быть выполнен из натурального дерева. Однако его цвет не ограничен строгими рамками, он может быть даже чёрным.

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