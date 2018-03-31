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Сколько в Костроме стоят веточки пушистой вербы?
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Сколько в Костроме стоят веточки пушистой вербы? 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Позади осталось 8 марта с его традиционной мимозой, и на центральном рынке Костромы началась бойкая торговля пушистыми ветками вербы в преддверии 1 апреля — Вербного воскресенья, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
«Букет» самых дешевых веток высотой не больше 10 сантиметров можно купить за 10 рублей. Дальше идут ценники 20, 30, 50 и 80 рублей за связку, которая, в любом случае, будет не очень большой, но ветки будут длинными, а «пушистики» на них — крупными.
Приличную красивую вербу для интерьера можно купить за 50 рублей и дороже.
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