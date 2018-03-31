Сколько в Костроме стоят веточки пушистой вербы?

Позади осталось 8 марта с его традиционной мимозой, и на центральном рынке Костромы началась бойкая торговля пушистыми ветками вербы в преддверии 1 апреля — Вербного воскресенья, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

«Букет» самых дешевых веток высотой не больше 10 сантиметров можно купить за 10 рублей. Дальше идут ценники 20, 30, 50 и 80 рублей за связку, которая, в любом случае, будет не очень большой, но ветки будут длинными, а «пушистики» на них — крупными.

Приличную красивую вербу для интерьера можно купить за 50 рублей и дороже.