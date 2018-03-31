Как правильно спроектировать кухню для людей разных возрастов: 58 идей и 20 советов профи

Кухня в первую квартиру, кухня для семьи с маленькими детьми и кухня для родителей — все они требуют разного подхода к проектированию и организации пространства, а также к выбору конкретных элементов.

Этим же определяются различия в выборе декоративных и функциональных решений, бюджет кухни для любой из этих категорий. Давайте рассмотрим, в чём основные отличия и каковы правила проектирования помещений для людей с разными потребностями на примере кухонь немецкого бренда Nobilia. Редакция выбрала этот бренд неслучайно, это крупнейший в мире — 3 000 гарнитуров в день — производитель кухонной мебели.

Дизайн маленькой кухни — красиво и доступно

Первая кухня — проба пера, молодёжный вариант для студентов и влюблённых. Отражает динамичность жизни и служит помещением для завтраков. Отличается компактными размерами и простой конфигурацией:

дверцы распашные;

минимум выдвижных элементов;

отсутствие автоматизированной фурнитуры;

зачастую отдельно стоящая техника;

бюджетные, но практичные материалы, такие как меламин и ламинат, с широкой гаммой цветов и декора.

Кухня характеризуется принципом: экономия и самобытность.

Но молодёжь находит множество идей оформления в рамках бюджета, и такая кухня имеет индивидуальный характер. Например, этого можно достичь за счёт ярких и модных акцентов в отделке столешниц и комбинации фасадов разных цветов. Или с помощью системы акцентных решений Color Concept, разработанных специально для такого случая, — для отделки открытых панелей, полок, кантов и некоторых видов фасадов.

Простую композицию можно дополнить оригинальным декором фартука с помощью термо— и влагостойких ламинированных панелей с сюжетным рисунком, натюрмортом, геометрическим орнаментом.

Замечательная функция, просто созданная для небольшой кухни: выдвижной столик для завтрака, встроенный под столешницу. Превосходно заменяет обеденный стол и экономит пространство.

Отличная идея для интерьера — использовать практичные кухонные модули в обустройстве комнат. Такое решение актуально и для оформления квартир, сдающихся в аренду. Дизайн первого жилья уникален и имеет тенденцию к будущим преображениям по вдохновению своего владельца.

Кухня для семьи

Вторую кухню покупают при достижении определённого статуса, желании создать комфортный дом для семьи. Чтобы покупка мебели стала выгодной инвестицией на последующие 20 лет (именно таков срок эксплуатации качественной кухни), учтите следующие параметры:

прочные конструкции;

высокая функциональность за счёт применения новейших технологий;

изысканные и практичные отделочные материалы — лак, шпон, акриловое стекло, стеклянные панели в отделке фартука, декоративные панели в отделке стен.

Позвольте себе смелые декоративные решения: бетонные покрытия, цветные и состаренные металлы, глянцевый лак, многослойную подсветку кухонного и примыкающего к нему пространства.

Предпочтение отдаётся деревянному декору и пастельным оттенкам, которые не наскучат и будут отличной основой для преображения пространства.

Мебель имеет лаконичный дизайн и сложную композицию. Модули разной высоты предоставляют больше функциональных поверхностей. Респектабельным и функциональным решением стала установка кухонного острова.

Обычно кухню на этом этапе проектируют вдумчиво и детально, привычки и образ жизни хозяев уже устоялись, они заранее планируют такие специализированные элементы, как ящики с усиленным дном или укреплённые выдвижные полки для хранения значительного объёма продуктов, органайзеры для тарелок и посуды, выдвижные секции для хранения противней, системы сортировки мусора. Чтобы увеличить объём системы хранения, устанавливаются модули с функциональным цоколем.

На смену пластиковым лоткам для столовых приборов пришли блоки из натурального дерева с отделами для ножей, специй, фольги и прочей утвари. Хозяева могут себе позволить более дорогие системы открывания верхних шкафов с электроприводом, сенсорным управлением, что особенно удобно при закрывании, красивые и удобные дверцы-жалюзи.

В такой кухне предусмотрено много точек подключения электроприборов и гаджетов, в целях безопасности они бывают скрытые, встроенные в столешницы и выпадающие из верхних шкафов. В двух словах идея такой кухни — комфорт и функциональность.

Использование кухонных модулей в других помещениях

На этом этапе жизни элементы кухонной мебели ещё чаще устанавливают за пределами кухонной зоны: для меблировки гостиной или столовой, примыкающих к кухне, или для оборудования кладовки, прачечной и других технических помещений. У Nobilia есть масса эффектных примеров использования кухонной мебели для оформления гостиной, ТВ-зоны.

Кухни для семьи с маленькими детьми

Каждый маленький ребёнок считает кухню самым чудесным и интересным помещением, и это повод для беспокойства родителей.

Любимое чадо может удариться, обжечься, опрокинуть кастрюлю. Что же делать? Сохраняйте спокойствие — ведущий немецкий производитель уделяет большое внимание детской безопасности, предусматривая дополнения для мебели:

экраны для защиты от горячих брызг у варочной поверхности;

проволочное экраны перед варочной панелью для защиты детей от опрокидывания горячей посуды;

встроенные вытяжки с лифтом.

Но главная опасность — розетки! На кухне их много не бывает. Поэтому в целях безопасности существуют уникальные приборы:

розетки, встроенные в столешницу, с вращающимися крышками-заглушками;

блоки розеток, которые выезжают из навесных шкафов или столешниц.

Предусмотрены скрытые места хранения, например в низком комоде, который одновременно выполняет функции лавочки в столовой зоне.

Кухня повышенного комфорта

Главное в выборе кухни для родителей — это удобство эксплуатации в соответствии с образом жизни и здоровьем пожилого человека. Принцип актуален для любой семьи, где мебелью будут активно пользоваться представители старшего поколения, например в загородном доме, где бабушки готовят наравне с внуками. «Забота и безопасность» — девиз проектировщика такой кухни.

Проектируя пространства для людей зрелого возраста, производители делают акцент на классических формах и традиционном дизайне. Но действительно важно:

облегчить доступ к предметам, хранящимся в кухне;

минимизировать нагрузку при движении, то есть сделать кухню сомасшабной росту пользователей;

сделать пространство кухни светлее.

В кухне для пожилых людей нужно учитывать множество нюансов, и мы попросили эксперта рассказать об основных правилах проектирования.

Надежда Кубина, ведущий дизайнер-консультант, студия Nobilia, Екатеринбург:

— Для облегчения процесса уборки выбирайте ламинированные фасады с деревянным декором или лакированные поверхности с ламинацией в кухнях современного дизайна, а в классических — фасады с небольшим рельефом. Установите технику в колонны, а не в нижние базы под столешницу, чтобы духовка и СВЧ были на уровне пояса и груди.

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Обязательно сделайте модули разной высоты для мойки, варочной поверхности, зоны обработки и нарезки продуктов.

Задействуйте углы вращательно-выдвижными механизмами.

Для людей старшего возраста в кухне уместны сенсорные системы открывания верхних шкафов (особенно актуально при закрывании) и сенсорные системы выдвижения нижних ящиков.

Пожилым людям и просто обладателям небольшого роста облегчают жизнь контейнеры с лифтом в верхних шкафах.

Освещение рабочей зоны кухни

Это важнейший элемент хорошего дизайна кухни. В арсенале современного производителя кухонь — масса разных вариантов подсветки:

LED-светильники, встроенные в нижние полки навесных шкафов;

стеклянная нижняя полка навесного шкафа как источник света;

настенные полки-светильники;

традиционные споты;

подсветка с регулируемой температурой свечения, что позволяет подобрать наиболее приемлемую и не утомляющую глаза.

Желаете комфортную и красивую кухню с индивидуальным дизайном? Наши советы помогут обустроить кухню мечты!

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