8 нет, которые вам придётся сказать дизайнеру интерьеров

Когда вы понимаете, что в интерьере необходимо что-то изменить, появляется масса идей — но с их воплощением возникают трудности. В такой ситуации на помощь и приходят профессиональные дизайнеры и декораторы. Дизайн интерьеров, как и любой другой бизнес, имеет свои особенности и уловки, которыми специалисты очень неохотно делятся с клиентами. Поэтому мы расскажем вам то, что стараются утаить они.

1. Бюджет обсуждается в первую очередь

Большинство дизайнеров в процессе работы любит выходить за рамки оговорённого бюджета и многократно увеличивать расходы по проекту, стараются выбирать топовые фактуры и материалы, чтобы создавать роскошные проекты, ведь результат работы окажет прямое влияние на их репутацию и дальнейший рост популярности.

Будьте внимательны и чётко обозначьте свой бюджет и предельные границы, на которые вы готовы подвинуться в процессе. При этом ясно дайте понять дизайнеру свою позицию и то, что кроме указанных средств поступлений не будет. Это позволит специалисту определить направление работы, скорректировать подборку материалов и предложить вам в итоге несколько подходящих идей на выбор.

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2. У профессионалов есть связи

При выборе специалиста внимательно изучите его портфолио. Не стесняйтесь даже проверить его, задав несколько заранее подготовленных специфических вопросов. Ведь чем дольше работает дизайнер, тем больше у него должно быть опыта и профессиональных связей.

Сотрудничая со многими компаниями, он запросто сможет получить для вас весомую скидку как на материалы и предметы интерьера, так и на работу. Кроме того, опытный специалист, скорее всего, имеет координаты лучших мастеров в различных областях. Например, вы сможете выйти на человека, который создаёт безупречные лестницы для особняков, а это дорогого стоит.

3. Ваши предпочтения — на первом месте

Пусть ваш дизайнер и профессионал, но у вас наверняка есть свои предпочтения. Поэтому предельно ясно формулируйте своё видение проекта, чтобы дизайнер не мог сильно «разгуляться», иначе вы рискуете получить идеальный дом по мнению вашего дизайнера. И даже если ваши вкусы не совпадут, проект — всего лишь часть его работы, зато для вас это дом. Для ясности излагайте ваши желания подробно, подкрепляя их образцами ткани и картинками понравившихся интерьеров.

4. Не спешите нанимать специалиста

Если дизайнер или декоратор говорит, что за такую цену лучше него вам никого не найти — это только его мнение. Даже убедившись в квалификации специалиста, но имея какие-то разногласия с ним, не спешите заключать договор. Поищите ещё варианты, поспрашивайте у друзей и знакомых. Рынок огромен, и где-то в любом случае есть ваш идеальный по качеству и цене дизайнер.

5. Не бойтесь говорить нет Многим неудобно говорить, что им что-то не понравилось в проекте дизайнера, но лучше отклонить идею, чем жить в и-так-сойдёт-интерьере. Вы платите деньги, чтобы жить в доме, где вам будет хорошо, а задача профессионала — сделать хорошо для вас, а не для себя. Прислушивайтесь к его мнению, но помните — окончательное решение за вами, и точка.

6. Ужасный стереотип — «всё или ничего»

Если вы нанимаете дизайнера или декоратора, это вовсе не означает, что вы должны отдать ему весь проект. Не бойтесь привлекать и других специалистов, а возможно, и сами делать отдельные части. Консультация по поводу столешницы с мастером не обязывает вас заказывать у него весь гарнитур.

7. Цена приоритета

Каждый клиент обязательно услышит, что его интерьер для специалиста главный, но надо ли верить таким словам? Чтобы ваш проект не затянулся на многие недели или даже месяцы, обсудите сроки работы и дни встреч для контроля каждого этапа. А лучше укажите всё это в договоре.

8. Нет необходимости во всём новом

Большинство дизайнеров будут стремиться заказать всё новое для вашего дома, а это довольно дорогое удовольствие. Поэтому прежде чем соглашаться, оглянитесь вокруг, возможно, некоторые предметы мебели или декора ждут реставрации, чтобы в них вдохнули новую жизнь.

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