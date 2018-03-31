Интерьер двушки с собственным лесом и прозрачными стенками санузла

Когда талантливому дизайнеру попадается креативный заказчик с непростыми, но интересными желаниями, результат не может получиться скучным. Так и эта квартира — удивляет с первого взгляда необычными решениями, хотя, казалось бы, всё так просто! Удивительный интерьер оформляла дизайнер Наталия Ливенцова.

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Наталья Ливенцова, дизайнер интерьеров

Окончила РЗИ (ф) МГУКИ, факультет «Дизайн среды», и NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Beauty, Form & Function — An Exploration of Symmetry. Считает, что дизайн — это коммуникация между человеком и средой его обитания. Поэтому в работе всегда следует за человеком и его способом взаимодействия с окружающей действительностью.

www.liventsova.com Заказчики проекта — молодая семейная пара, у которой было множество интересных задумок, а дизайнер с радостью их подхватила и воплотила в жизнь. В частности, нужно было создать атмосферу погружения в дикую природу, чтобы хозяева чувствовали себя словно на отдыхе в лесу.

Для этого в интерьер спальни были интегрированы деревья-сухостои, которые словно перешли с живописной фрески в объём. Стена напротив кровати задекорирована фреской, на ней изображён завораживающий лес.

По вечерам зону спальни освещают фонарики на широком изголовье кровати, выполненном из массива дерева. Вместе с подсветкой по обеим сторонам от окна фонарики создают приглушённую световую композицию, позволяющую отдохнуть и расслабиться.

Интересный эффект достигнут благодаря светодиодной подсветке открытых полочек около окна — свечение от искусственного источника словно переходит на фреску.

Для придания контраста преимущественно светлому интерьеру был использован своеобразный эффект контура, выделяющий обрамление определённых элементов интерьера.

В первую очередь чёрным цветом выделены рамы стёкол, из которых состоят стены ванной комнаты, дабы создать некий акцент на необычной конструкции. При желании, кстати, можно закрыть занавески, расположенные вдоль стеклянных стен, и тем самым полностью изолировать ванную комнату от взоров извне.

Одна из стен ванной комнаты декорирована мозаичным панно, изготовленным по индивидуальному эскизу дизайнера. Это также работает на привлечение внимания к необычной стеклянной комнате.

Идея с индивидуальной ванной комнатой, пройти в которую можно только через спальню, стала основным композиционным узлом, вокруг него и завязалась планировка интерьера. Потребовалось увеличить количество дверных проёмов в несущей перегородке, и расположение квартиры на верхнем этаже позволило получить разрешение на добавление второй двери.

Сведение к минимуму глухих перегородок позволило разместить в открытом пространстве все необходимые функциональные зоны — обеденную с фигурным самобытным столом, гостиную с журнальным столиком, основание которого также служит для хранения вин, и кухню, где помимо стандартного наполнения удалось предусмотреть обеденную зону с шикарным видом на город.

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