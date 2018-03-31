Керамическая плитка в ванной комнате: 32 идеи для вдохновения

Ремонт квартиры или дизайн помещения всегда следует начинать именно с ванной комнаты. Ведь она задаёт тон всему остальному пространству и даже способна придавать сил вам лично. Если ванная получилась комфортной и удобной, то ничто не будет омрачать ваше настроение по утрам — доказано, что интерьер напрямую влияет на психологию! Поэтому к вопросу дизайна санузла стоит подходить вдумчиво и следует посмотреть множество вариантов, дабы понять, к чему у вас лежит душа больше всего. Если к плитке — то вы пришли по адресу.

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Мы нашли 32 оригинальные идеи дизайна ванной комнаты с использованием испанской керамической плитки и керамогранита. Все коллекции, представленные в подборке, существуют в реальности, были выпущены в последние пару лет и отражают стиль и динамику, достойные только самых модных современных санузлов. А вы готовы увидеть свой будущий интерьер именно таким?

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