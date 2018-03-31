Скандинавский стиль в архитектуре частных домов: 30 примеров

Скандинавская архитектура в частном домостроении очень разнообразна и интересна россиянам, так как предусматривает утепление дома и подобную нашим систему отопления. Без каких-либо дополнений такие дома легко выдерживают холода в -40, -50 и даже -60 градусов.

Чаще всего скандинавский дом выполнен в строгой геометричной форме. Популярны про-готические остроконечные кровли, белая либо тёмно-серая отделка фасадов, озеленение кровли и панорамное остекление. Дом в скандинавском стиле выглядит очень современно сегодня и сохранит актуальность ещё на пару поколений вперёд, так как во многом идёт впереди других стилей.

— При оформлении дома в скандинавском стиле дизайнеры часто используют асимметрию — диагональные стены, разноформатные окна, расположенные в необычной последовательности.

Что касается технологичной начинки, то дом в скандинавском стиле часто имеет отопление на тепловом насосе с тёплым полом без использования радиаторов отопления. Здесь также используется вентиляция с рекуперацией тепла, иногда солнечные панели, всегда тёплое остекление и часто — дополнительное утепление кровли, фундамента и стен, которое позволяет сделать дом энергоэффективным.

Елена Белова, дизайнер интерьеров:

— В скандинавском стиле популярны светлые цветовые палитры, сдержанные и даже монохромные. Обычно главным оттенком служит либо белый, либо тёплый светлый древесный оттенок. Благодаря этому и большим панорамным окнам в таких интерьерах будто вечно царит весна!

Многие находят скандинавский стиль аскетичным, ведь в дизайне фасадов, как и в интерьерах, часто монохромная палитра и почти нет декора. Тем не менее именно такой формат отделки отлично смотрится при долгих снежных зимах.

Скандинавский стиль используется при строительстве таунхаусов, квадроксов, дуплексов на территории Подмосковья и севернее. Благодаря своей универсальности такой вариант привлекает многих в бизнес-классе загородного строительства.

Елена Белова, дизайнер интерьера

В дизайне интерьера дома в скандинавском стиле очень важен пейзаж. Здесь дизайнер подчёркивает его, а не старается отвлечь от него внимание. Он делает всё, чтобы настроение в доме было спокойным и гармоничным.

Среди отличий современных домов в скандинавском стиле можно выделить большее количество коридоров и крылец со всех сторон дома, наличие отдельной прачечной при кухне, любовь к панорамному остеклению не только в гостиной, но и в столовой и на кухне.

В дизайне здесь часто используется светло-коричневая древесина, белые деревянные элементы, белый цвет для техники, окон и дверей, один-два ярких акцента на комнату. Панорамное остекление играет очень важную роль в оформлении внутреннего пространства, ведь часто интерьер собирается именно вокруг вида из окна.

Коттеджные посёлки в скандинавском стиле

В Подмосковье дома в скандинавском стиле вы можете найти, например, в КП «Любушкин хутор» (Рублёво-Успенское шоссе, 85—265 млн рублей за дом общей площадью 600—1 400 квадратных метров под отделку), в КП «Ирбис» (в среднем 100 млн рублей за дом). Под Санкт-Петербургом есть КП «Кивеннапа Симагино» в скандинавском стиле с небольшими квадроксами (квадратный дом на четыре хозяина) по 2-3 млн рублей (75 квадратных метров) и уникальный коттеджный посёлок «Горки» (тоже Санкт-Петербург).

Вы и сами можете заказать проект дома в скандинавском стиле у любого архитектора. Стоит лишь удостовериться, что у выбранной вами студии или бюро есть опыт в строительстве домов именно в этом стиле и вообще энергоэффективных домов.

Читайте также:

10 хороших советов тем, кто строит дом в первый раз 5 самых крутых объектов бюро «Херцог и де Мёрон» и почему им доверили реконструкцию Бадаевского завода

Стильная белая квартира площадью 94 метра с чёрной кухней и красным ковром