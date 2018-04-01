Стиль прованс в архитектуре и дизайне загородного дома: 40 примеров

Данный стиль сформировался в одноименном французском регионе и имеет ряд очень интересных особенностей и элементов. Например, здесь часто есть голубые ставни, черепичная кровля и почти всегда — бледно-бежевые фасады.

Но в этом стиле есть что-то гораздо большее, чем комбинация из хороших дизайнерских идей и приемов. Визуально дом в стиле прованс выглядит, как игрушечный французский замок — исключительно презентабельный, роскошный и просто очень красивый!

Стиль имеет множество названий — французы называют его стилем «кантри», мы — «провансом», что значит по сути — «французский кантри». В США эмигранты-французы создали стиль «французская эклектика», который превозносит те же принципы в архитектуре и дизайне, только на основе каркасного (а не каменного — как в оригинале) домостроения.

Парадный фасад дома в стиле прованс

Дом в стиле прованс имеет очень красиво оформленный парадный вход, обычно с нишей для входной двери, которая может достигать по высоте 3 или даже 4 метров. Экстерьер оформлен натуральным камнем с использованием декоративной штукатурки, иногда барельефов, руста, медальонов. Кровля часто дополнена мансардными окнами.

Фасад со стороны улицы считается главным. Здесь дом оформлен максимально роскошно, видны башенки, кованые французские балконы, запроектирована парадная клумба, иногда даже с фонтаном.

Французский кантри, который часто называют также стилем прованс, а в США — французским колониальным стилем (или французской эклектикой), идеально подходит для оформления загородного дом в России.

Здесь роскошные материалы отделки (например, натуральный камень разных пород и форматов) органично сочетаются с очаровательными окнами с расстекловкой и голубой кровлей.

Ландшафтный дизайн в стиле прованс

Обычно для такого дома создается эксклюзивный ландшафтный проект, например, во французском геометричном стиле или стиле прованс, который является менее формальным! Для правильного впечатления от всего проекта это очень важно.

Елена Белова, дизайнер интерьера

В дизайне загородного дома во французском стиле кантри очень важен ландшафтный проект. Как правило, здесь есть парадная клумба или фонтанчик, просторный подъезд для автомобиля и кусты-топиари под стрижку.

Разновидности французских провинциальных стилей

В современное время у французского стиля появилось множество разновидностей, которые часто комбинируются. Например, эталонный дом в стиле прованс — это небольшая вилла в 3-4 спальни с прямоугольной формой здания, иногда с пристройкой (кстати, в США он и вовсе называется стилем монтерей).

А вот французское шато представляет собой роскошный особняк площадью от 600-800 кв. метров, который может сочетать в себе и признаки дома в стиле прованс, и элементы французской замковой архитектуры. Шато является самым дорогостоящим по реализации, но и самым эффектным стилем из данной линейки.

Еще один вид французского дома в пригороде или даже на природе — нормандский стиль. Здесь фасады оформлены рустовыми панелями, популярны вальмовые кровли и декоративный кирпич для дизайна фасадов. Из-за любви к кирпичу и его доступности нормандский стиль сейчас популярен в современных коттеджных поселках в Подмосковье.

Коттеджные поселки в Москве с домами в стиле прованс

В Москве и Подмосковье мы найдем множество коттеджных поселков, где за главную тему взят один из французских провинциальных стилей в загородном домостроении. Например, КП «Довиль» (г. Одинцово) и вовсе копирует одноименный французский городок на берегу Ла-Манша и сочетает в архитектуре нормандский стиль и шато.

С другой стороны, в КП «Бежин луг» (Истринский район) есть дома в оригинальном стиле прованс — все в пастельных тонах, с рустом и кровлей под средиземноморскую черепицу. Стоимость коттеджей здесь — от 13 млн рублей.

Совершенно оригинальный вариант для жизни можно найти в КП «Вилла Нова» (Одинцовский район). Таунхаусы в стиле прованс со французскими балконами и арочными сводами оформлены здесь так, что вы почувствуете, будто действительно попали на Лазурный Берег — во французскую Ривьеру! Стоимость таунхаусов — от 16,5 млн рублей.

Елена Белова, дизайнер интерьера

В Подмосковье уже есть коттеджные поселки, специализирующиеся на французском стиле. Например «Французский квартал», который выполнен в очень элегантной манере, дома здесь сочетают принципы шато и прованса.

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