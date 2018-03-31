Серый — новый черный: модные тренды с выставки Cevisama-2018

Столицей архитектурной моды в феврале стала солнечная Валенсия — здесь прошла выставка отделочных материалов Cevisama-2018, которая уже более 30 лет определяет тенденции в области строительства.

Крупнейшие мировые производители керамической плитки, керамогранита и мозаики приехали в Испанию, чтобы поведать о достижениях, показать свои последние коллекции и предсказать, во что «оденутся» наши дома в наступившем сезоне. Мы изучили новинки и составили путеводитель по трендам Cevisama-2018.

О цветах

На этот счет фабрики оказались удивительно единодушны: цветом года стал серый. Серый в сочетании с белым, серый в сочетании с черным, серый в сочетании с другими оттенками серого — производители будто нарочно выбирали максимально неприметные тона. Похоже, играть с цветами в отделке в 2018 году дизайнерам не придется. Даже плитка с традиционным для Испании пестрым узором пэчворк растеряла все свои краски и стала монохромной.

Керамическая плитка из коллекции Olympos, Cerаmica Saloni

В коллекциях некоторых производителей есть и другие оттенки: песочный, розовый, мятный — но все они спокойные, слегка припыленные, сдержанные. Просто и лаконично.

Фото предоставлено пресс-службой Cevisama-2018

Одно можно сказать наверняка: нейтральные цвета станут прекрасным фоном для ярких элементов интерьера, потому ждем интересных экспериментов от мебельных дизайнеров.

О материалах

Мрамор в интерьере не сдает модных позиций. Конечно, на Cevisama-2018 нас интересует не сам мрамор, а его искусная имитация: фабрики воспроизводят благородный камень из керамогранита. Они изготавливают керамическую плитку небольших форматов для отделки жилых зон, создают крупноформатные плиты для облицовки пола и стен в ванной и делают из искусственного мрамора столешницы на кухне. При этом технология нанесения рисунка вышла на такой уровень, что определить, мрамор перед нами или керамогранит, почти невозможно.

Керамическая плитка из коллекции Calacatta, Azulev

В этом сезоне производители сфокусировались на классическом белом мраморе с широкими серыми прожилками. Они советуют не мелочиться и использовать искусственный мрамор для отделки пола, стен и элементов мебели одновременно.

Дерево — еще одна вечная тема, неисчерпаемый источник дизайнерского вдохновения. Производители воспроизводят дуб, орешник и клен, оставаясь в рамках теплой цветовой гаммы. И так же, как с мрамором, предлагают нам «переодеть» дом в деревянный тотал лук.

Керамическая плитка из коллекции Woodland, Equipe

А теперь о новом: настоящим открытием на Cevisama-2018 стал терраццо — мозаичное напольное покрытие родом из Венеции. Традиционный терраццо создавали из мраморной крошки и цемента, а современный — все из того же многоликого керамогранита с узором, имитирующим вкрапления мелких камней. С его помощью на кухне или в столовой можно воссоздать нарочито небрежную обстановку итальянского патио.

Керамическая плитка из коллекции Rialto, Peronda

О рельефе

Эксперименты с рельефом выходят в третье измерение: теперь затейливыми узорами на керамической плитке можно не только любоваться, их можно трогать. Дизайнеры приподнимают четкие графичные элементы над поверхностью и делают 3D-вставки в ровных крупноформатных плитах, играя с текстурой и цветом. Поверхность становится интереснее тактильно и визуально: в игру вступает свет и тени.

Керамическая плитка из коллекции Regles, Natucer

При этом базой для всех экспериментов становятся все те же мрамор и серый бетон — сомнений нет, это главные лейтмотивы сезона.

Об узорах

Геометрия — тренд сезона. Ровные линии, квадраты, гексагоны и звезды мелькают едва ли не на каждом стенде. Правда, геометрия усложняется: если в прошлом году производители были увлечены четкой графикой, то теперь нам встречается разноцветная «рыбья чешуя», узоры из овалов и даже сердечки.

Фото предоставлено пресс-службой Cevisama-2018

Страсть к геометрии не обошла стороной почти никого. Если производитель не украсил новую коллекцию плитки графичным принтом, значит он сделал саму плитку в форме, например, шестигранника — как дизайнеры Equipe, создавшие коллекцию Woodland. Шестигранный паркет из керамики — это что-то новенькое.

Керамическая плитка из коллекции Woodland, Equipe

Все же геометрия оставила место и для других экспериментов: этим воспользовались цветочные принты, яркие тропические узоры и декор с изображением экзотических животных и птиц.

Фото предоставлено пресс-службой Cevisama 2018

Экостиль с обилием растений в горшках — один из главных трендов последних лет — присутствовал и здесь. Плитка с флористическими рисунками перекликается с живыми цветами, украшающими дом.

Интерьерные выставки: IMM Cologne, Maison&Objet и Cevisama — это находка для дизайнеров, строителей и архитекторов. И здесь нет места для конкуренции, потому что эти экспозиции за новые цвета, материалы и формы в благоустройстве дома.

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