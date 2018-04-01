Замок, часовня и даже маяк: старинные постройки, переоборудованные в отели

WMJ.ru совместно с экспертами по организации путешествий и аренды жилья подготовил подборку старинных апартаментов и замков с удивительной атмосферой эпохи Средневековья, Возрождения и Нового времени.

Часовня в Англии

Сельская романтика для большой компании — именно так можно описать старинную часовню, переоборудованную в уютное и светлое жилище, которое мы в свободном доступе нашли на страницах сайта Airbnb. Окруженный девственной природой и прекрасным видом на Верхний Тисдейл, особняк дарит по-настоящему умиротворенный отдых и свободу от городской суеты.

Каменный домик расположен в сердце Англии — графстве Дарем, недалеко от знаменитого водопада High Force и туристической тропы Пеннин-Вей, проходящей по Йоркширским долинам и Национальному парку Нортумберленд.

— рассказывает о доме постоялица Аделисия.

Внешний облик коттеджа сохранился в первозданном виде, однако внутри интерьер выполнен с учетом современных дизайнерских решений. Полностью оборудованная и просторная кухня в светлых тонах — идеальное место для неспешного завтрака, а в стильной гостиной с пианино и камином можно засиживаться за приятными разговорами в компании друзей и семьи.

Маяк в Нью-Йорке

Роскошно отдохнуть в работающем маяке? А почему бы и нет. Почитателям морской эстетики крупно повезло, ведь на берегу озера Онтарио недалеко от Рочестера, Нью-Йорк, восстановили старинный маяк 1896 года постройки и переоборудовали его в великолепный отель с уютными номерами и отличным сервисом.

Все номера маяка выполнены в удивительно красивом викторианском стиле, есть панорамные окна, через которые с помощью подзорной трубы можно наблюдать за звездами, а вечерами прогуливаться по открытой террасе и наслаждаться захватывающими видами на водное пространство.

Вилла в Шотландии

Еще одна постройка викторианской эпохи — Granite Villa — открыла свои двери в 1893 году. Сегодня она расположена на тихой улице в центре деревни Голспи, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и неподалеку от монументальной достопримечательности — замка Данробин. Сегодня это милый и почти приватный отель, изолированный от внешнего мира.

Здесь можно часами гулять по лужайке или неспешно читать книжку о приключениях, сидя на одном из мягких диванов.

— говорит Дженнет, гостья отеля.

В комнатах есть все гостиничные удобства: двуспальные кровати, ванная комната, телевизор. Бонусом идут приятные мелочи в виде чая, печенья, горячего шоколада и многого другого.

Средневековый замок Plane Castle

Если шотландская Granite Villa расположена рядом с замком, то это жилище и есть настоящий замок. Plane Castle — здание с богатой историей. Его посещали королева Шотландии Мария I и прослывший своей красотой Карл Эдуард Стюарт. Соответственно, построен особняк ни много ни мало пять столетий назад. Интерьер соответствующий: винтовые лестницы, окрашенные потолочные балки, каменные сводчатые комнаты и толстые стены.

Именно здесь может осуществиться мечта перенестись в сказку и стать принцессой. Правда, в отличие от нее, у постояльцев этих апартаментов будут все удобства двадцать первого века: теплые и уютные спальни с телевизором, великолепные гостиные с камином (настолько просторные, что в них можно устроить свой танцевальный бал), три аутентичные ванные комнаты со стиральной машиной и, конечно, бесплатная парковка — все-таки не на каретах добираемся.

Замок расположен на севере Шотландии недалеко от крупных городов Эдинбурга и Глазго, поэтому вся современная инфраструктура находится в транспортной доступности.

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK