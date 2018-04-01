Одежда от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине 

Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — На фото — модели представляют одежду от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — На фото — модели представляют одежду от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — На фото — модели представляют одежду от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — На фото — модели представляют одежду от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — На фото — модели представляют одежду от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — На фото — модели представляют одежду от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — На фото — модели представляют одежду от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — На фото — модели представляют одежду от дизайнера Юй Цзя на Китайской неделе моды в Пекине. (Синьхуа/Чжан Юйвэй)