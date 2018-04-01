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Яркий интерьер домика в Палм-Спрингс
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Яркий интерьер домика в Палм-Спрингс 

Inmyroom 51 минуту назад
Фото: Inmyroom
Когда владельцы этого бунгало сороковых годов попросили дизайнера Линдси Лейн буквально спасти интерьер от скуки, выглядел он и в самом деле невесело.
Семье из Манхэттена с тремя детьми и собакой хотелось обстановки в морском стиле, но до приезда дизайнера им приходилось отдыхать в окружении белых и бежевых стен, темных полов и банальной мебели. Не устраивала заказчиков и кухня: она была слишком тесной и неудобной, чтобы готовить для семьи из пятерых человек.
Первым делом Линси принялась перекраивать планировку дома, «разбила» на месте спальни гостиную, которая раньше располагалась в узкой части дома, и сделала шире кухню. Здесь дизайнер «поколдовала» над эргономикой, заменила большой кухонный остров более компактным, а нижние шкафчики дополнила открытыми полками, чтобы в процессе готовки до всего было рукой подать.
Рабочую стенку решили облицевать броской черно-белой плиткой, чтобы сделать сдержанное кухонное пространство выразительнее.
Такими же сдержанными дизайнер оформила гостиную и столовую. И хотя их палитра ненамного отличается от той, что была «до», новый облик общественных зон бунгало смотрится легким и по-настоящему летним благодаря светлым полам, уютной плетеной мебели и подушкам, одетым в синие и «тропические» чехлы.
Обстановку здорово освежают и потолки, которые придают ей правильной многослойности. В гостиной, например, Линдси обтянула их льняной тканью, в одной из хозяйских спален окрасила в оттенки неба, а в детской и вовсе декорировала обоями в солнечную полоску.
Ну, а в зонах отдыха начинается настоящее веселье — его дизайнер устроила при помощи обоев с яркими паттернами, кроватей с изголовьями в форме досок для серфинга и воздушных, невесомых аксессуаров цвета воды, тропиков и песочных пляжей.
Получилось как и хотели заказчики — в морском стиле.
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