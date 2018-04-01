Яркий интерьер домика в Палм-Спрингс

Когда владельцы этого бунгало сороковых годов попросили дизайнера Линдси Лейн буквально спасти интерьер от скуки, выглядел он и в самом деле невесело.

Семье из Манхэттена с тремя детьми и собакой хотелось обстановки в морском стиле, но до приезда дизайнера им приходилось отдыхать в окружении белых и бежевых стен, темных полов и банальной мебели. Не устраивала заказчиков и кухня: она была слишком тесной и неудобной, чтобы готовить для семьи из пятерых человек.

Первым делом Линси принялась перекраивать планировку дома, «разбила» на месте спальни гостиную, которая раньше располагалась в узкой части дома, и сделала шире кухню. Здесь дизайнер «поколдовала» над эргономикой, заменила большой кухонный остров более компактным, а нижние шкафчики дополнила открытыми полками, чтобы в процессе готовки до всего было рукой подать.

Рабочую стенку решили облицевать броской черно-белой плиткой, чтобы сделать сдержанное кухонное пространство выразительнее.

Такими же сдержанными дизайнер оформила гостиную и столовую. И хотя их палитра ненамного отличается от той, что была «до», новый облик общественных зон бунгало смотрится легким и по-настоящему летним благодаря светлым полам, уютной плетеной мебели и подушкам, одетым в синие и «тропические» чехлы.

Обстановку здорово освежают и потолки, которые придают ей правильной многослойности. В гостиной, например, Линдси обтянула их льняной тканью, в одной из хозяйских спален окрасила в оттенки неба, а в детской и вовсе декорировала обоями в солнечную полоску.

Ну, а в зонах отдыха начинается настоящее веселье — его дизайнер устроила при помощи обоев с яркими паттернами, кроватей с изголовьями в форме досок для серфинга и воздушных, невесомых аксессуаров цвета воды, тропиков и песочных пляжей.

Получилось как и хотели заказчики — в морском стиле.