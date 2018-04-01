Гид INMYROOM: 25 классных идей для кухонного фартука

Фартук часто становится главным акцентом в интерьере кухни, а его оформление дает дизайнерам практически безграничный простор для творчества. Вдохновляйтесь этими решениями — очень разноплановыми, но одинаково эффектными.