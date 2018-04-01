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Гид INMYROOM: 25 классных идей для кухонного фартука
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Гид INMYROOM: 25 классных идей для кухонного фартука
Inmyroom
51 минуту назад
Женский форум
Фартук часто становится главным акцентом в интерьере кухни, а его оформление дает дизайнерам практически безграничный простор для творчества. Вдохновляйтесь этими решениями — очень разноплановыми, но одинаково эффектными.
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