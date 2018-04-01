Как дизайнер улучшила трешку с помощью перепланировки

Чтобы создать светлый и просторный интерьер в новостройке, понадобилась перепланировка: снесли одну из стен в гостиной и заменили балконный блок стеклянными дверьми. Дизайнер сделала ставку на светлую краску и обилие зеркал и не ошиблась: пространство теперь кажется почти в два раза больше.

Заказчики (семейная пара) ведут активный образ жизни, много работают и много времени проводят вне дома. Дизайнер Ксения Коновалова создала для них современный интерьер со спокойной атмосферой, располагающей к отдыху и уютным вечерам, но при этом отражающий энергетику и харизму заказчиков.

«Мы начали с перепланировки, — рассказывает дизайнер. — Стену между прихожей и гостиной я решила снести, превратив ее в воздушную перегородку из вертикальных шпонированных стоек. Так прихожая наполнилась естественным светом, а зона гостиной и столовой визуально увеличилась в объеме. Проем в кухню увеличили в размере, а кухонный оконный блок с дверью на балкон заменили стеклянной раздвижной дверью во всю высоту и ширину проема».

Для отделки выбрали натуральные материалы: на пол положили паркетную доску в жилых помещениях и керамогранит в мокрой зоне кухни. На стенах — английская краска Little Greene.

В прихожей и на лоджии разместили вместительные шкафы для хранения, а в результате перепланировки появилась небольшая кладовка-прачечная со стиральной машиной и полками для хранения бытовой химии. В зоне спальни сделали гардеробную комнату.

«В цветовой палитре квартиры преобладают серые, молочные, трюфельные оттенки: в сочетании c фактурным натуральным деревом они создают гармоничный и спокойный фон для ярких цветовых акцентов, — говорит Ксения Коновалова. — На этапе декорирования мы добавили насыщенные и глубокие оттенки зеленого, оранжевого, бордового».

Строгие линии и четкий ритм вертикальных стоек-разделителей в прихожей нашли свое продолжение в оформлении входной группы в гардеробной комнате, а также на стене в изголовье кровати. Их смягчили плавными линиями и фактурной обивкой мебели, а также разнообразным декором, который нашли в шоу-румах Москвы. Почти все столярные изделия изготовили в мастерских по эскизам дизайнера.

Гостиная/столовая Напольное покрытие: паркетная доска, Baltic Wood Дуб Элеганс Отделка: краска, Little Greene; керамогранит, Sal Sapiente Transcend Stone Мебель: диван и кресло, Nega Pro; деревянная скамья из натурального дерева, Zara Home; придиванный столик, ИКЕА ; обеденный стол, Teak House; стулья, Belleville Vitra Освещение: торшер, Bo Concept; люстра, Centrsvet; встроенные светильники и бра, SalonySveta Декор: сервировка стола, Chateau De Vaisselle; декор и плед, Moon-Stores; декоративные подушки, Happy Collections; живописная работа над диваном Софии Пятницкой, декоративное панно на стене из керамогранита Кирилла Басалаева — онлайн-галерея SMART

Кухня Отделка: краска, Little Greenе Напольное покрытие: керамогранит, Porcelanite DOS Мебель: кухонные шкафы, Virs; столешница из кварцевого камня, барные стулья, Vitra; обеденные стулья, ИКЕА Бытовая техника: Neff Освещение: подвесные светильники, Cosmorelax; встроенные и трековые светильники, SalonySveta Декор: Moon-Stores

Спальня Напольное покрытие: паркетная доска, Baltic Wood Дуб Элеганс Отделка: краска, Little Greenе Мебель: кровать, Milano Bedding; стул, Belleville Vitra Освещение: подвесные светильники, Cosmorelax; встроенные светильники, SalonySveta Декор: декоративные подушки, Happy Collections; постельное белье, Zara Home; декор, Moon-Stores; живописные работы Софии Пятницкой — онлайн-галерея SMART

Ванная комната Отделка: настенная и напольная плитка, Gardenia Orchidea Canova; керамогранит с текстурой дерева, Atlas Concorde Etic Pro Мебель: комплект тумбы с раковиной, Arbi; табурет, Moon-Store Сантехника: Laufen Освещение: встроенные светильники, SalonySveta Декор: Moon-Store; вазы, H&M Home