Как оригинально хранить сковородки: 25 невероятных идей

Зачем ломать голову и думать, куда спрятать десять любимых кастрюль или пять сковородок? Выставить их напоказ — решение не только смелое, но и практичное. Так вы сможете освободить одно полноценное отделение в шкафчике, а может даже и несколько.

Некоторые кухни настолько малы, что в них едва помещается небольшая тумбочка. Поэтому хозяйкам приходится хранить кухонную утварь в духовке. Чтобы забыть об этом раз и навсегда, повесьте сковородки и кастрюли на стену. Посмотрите, насколько стильно и уютно это выглядит.

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Практичная альтернатива шкафу

Самый простой вариант — вбить в стену гвозди и закрепить на них посуду. Для надёжности можно использовать шурупы или крючки. Этот вариант, конечно, больше подходит для кастрюль и сковородок, изготовленных из лёгкого металла. Для чугунной сковороды понадобится более прочное крепление.

Вы можете использовать подвесную вешалку для одежды — на крючки повесьте посуду, на полочку поставьте банки с соленьями, а на вешалку смело вешайте полотенце. Очень практично и визуально аккуратно.

Наше мнение:

— Как альтернативный вариант используйте лестницу, которая, возможно, стоит в вашей квартире без дела. Декорируйте её металлическими крючками, которые можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине, и она станет отличным органайзером для хранения посуды.

Специальная доска для хранения кухонной утвари — pegboard

Очень популярен такой вариант, как фанерная доска с мелкими и частыми отверстиями — pegboard. В эти ячейки закрепляются крючки либо штыри, на них можно вешать не только кастрюли, но и половники, ножницы, тёрки, штопоры. Очень удобно — всё под рукой. Не нужно открывать шкаф или выдвигать ящик, чтобы найти необходимый предмет обихода.

Такие доски подходят для любой площади. Их всегда можно уменьшить, а при желании и перекрасить в любой другой цвет. Это позволяет менять настроение и обстановку в кухне без ремонта и особых затрат.

Традиционный вариант: рейлинги

Рейлинги уже успели зарекомендовать себя как настоящие помощники хозяек. Эта чудо-система позволяет хранить ножи, ложки, чашки, тарелки, дуршлаги. Не исключение и сковороды с кастрюлями. Чтобы они не мешали друг другу, подбирайте крючки разной длины.

Такой вариант хранения всегда смотрится выигрышно и аккуратно. Особенно если вам удастся подобрать посуду по размеру, по цвету, материалам или форме.

Наше мнение:

— Рейлинги можно устанавливать под самый потолок. Например, на самый верхний рейлинг удобнее всего будет вешать большую посуду, сковороды с длинными ручками. Затем расположите плошки или кастрюли среднего размера, а на самый нижний рейлинг закрепите турки для варки кофе.

Сковородка на потолке

Чего только не придумывают люди, дабы сэкономить драгоценные квадратные метры. Вот, например, посуда на потолке, точнее — закреплённая на специальных потолочных рейлингах. Некоторые умудряются использовать вместо них лестницы, хорошо это смотрится в помещениях с высокими потолками.

Но даже если потолок не очень высокий, и вы хотите задействовать такой вариант на своей кухне, то необходимо соблюдать несколько условий. Убедитесь, что место, где вы задумали устанавливать конструкцию, не проходное, иначе каждый раз, передвигаясь по кухне, вы будете задевать посуду. Рассчитайте нагрузку и проверьте, насколько прочный у вас потолок, чтобы потом не возникло неприятных ситуаций.

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Что делать с крышками

За всеми нашими советами, что мы дали вам выше, следует один небольшой, но важный вопрос — где же тогда хранить крышки от этих кастрюль и сковородок?

Разместить их можно также на рейлингах или закрепить на обратной стороне дверцы кухонного шкафа. Если же вы будете использовать специальные навесные приспособления для хранения сковородок, то в таких вариантах предусмотрены держатели для крышек.

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