Современная двушка с кирпичными стенами и чёрной сантехникой для мужчины

Эту квартиру оформляли для мужчины, который постоянно живёт в Америке и лишь иногда приезжает в Москву. У хозяина были вполне определённые требования: кирпичные стены, много разнотипного освещения и обязательно чёрная сантехника. Выполнять эту задачу взялась дизайнер интерьеров Мария Савостьянова.

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Мария Савостьянова, дизайнер интерьеров

Получила образование в Российской государственной академии интеллектуальной собственности по специальности «международный патентно-лицензионный менеджмент» и в Современной школе дизайна по курсу «дизайн интерьера».

Занималась разработкой интерьеров олимпийских объектов в Сочи в составе команды ГК «Кафедра», занимала должность дизайнера-проектировщика в студии дизайна Елены Крыловой , специализирующейся на премиум-сегменте.

Самая фактурная изюминка в гостиной и кухне — это фрески, наносимые художницей в сложной авторской технике: образ ускользающих эмоций на чисто белом фоне стен.

А ещё в гостиной откатная перегородка из стекла, разделяющая спальню и остальное открытое пространство квартиры. Самая высокая часть, левая, — стационарная, три справа — откатные.

В спальне продолжение линии стены с дверью и линией потолка сложилось само собой — так образовался уютный архитектурный полог над самой кроватью.

Фактуры и текстуры в спальне и во всей квартире построены на контрасте: отражающие шёлк на простыне и хром на светильниках-подвесах fish eye перед грубыми кирпичными панелями на стене.

Кухонный фронт обрамлен цельным полотном плитки, которая переходит с фартука на пол, делая маленькую кухонку не досадной врезкой, а целым художественным элементом.

Кроме уже упомянутых фресок, яркими акцентами стали красные стулья, которые отлично разбавляют натуральную сдержанную палитру.

Чёрная сантехника — исключительная любовь хозяина и чуть ли не первое требование при начале работы над проектом. Поэтому ванная комната выполнена в контрастном сочетании — тёплые натуральные оттенки стали основой для чёрных.

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