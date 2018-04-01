Оформление интерьера комнатными растениями

Выбирая комнатные растения, следует учесть целый ряд особенностей современного интерьерного озеленения. Достаточно часто в квартирах можно увидеть такие растения как монстеры, бальзамин, фикус, пеларгонии. Все они любимы нашими прабабушками и нами. Однако, помимо этих растений, на рынке представлены сотни других видов растений. Для того, чтобы сделать правильный выбор, придерживайтесь нескольких полезных советов.

Каждому типу интерьера соответствуют свои модели композиций. Это связано, в первую очередь, с архитектурной планировкой помещения. Так, в случае сдвоенных рам, подоконников, под которыми расположены батареи, и общий дефицит полезной площади предпочтение стоит отдать вертикальному озеленению, с частичным использованием горизонтальной плоскости.

Растения в таких помещениях крепят на кронштейнах у капитальных стен. Помещают на деко-решетки, застекленные перегородки и экраны, которые будут служить опорой для ползущих и вьющихся растений. Пространство таким образом удастся разделить на отдельные зоны. В случае, если площадь комнат позволяет, можно использовать для подвесного озеленения ниши, арки и оконные проемы. Словом, чем просторнее помещение, тем крупнее должны быть цветы и больше их количество.

Древовидные растения, такие как драцена, фикус или филодендрон оптимальны для размещения в помещениях, где мало мебели. Это могут быть холлы, прихожие. В небольших комнатах хорошо смотрятся средние или совсем маленькие растения с широкими и нежными листьями. Крупнолистные растения красивы на фоне мелкого узора на обоях. Для обоев с более броским узором идеальны циперус или папоротник.

Угол падения света не менее важен при оформлении интерьера растениями. Отличный эффект может быть достигнут в случае повторения в цветках тона занавесок, обоев или мебельной обивки. Если же интерьер построен на контрасте белого с черным, добавить ярких пятен интерьеру позволят сочные краски зеленых растений. Растения ясных и отчетливых форм прекрасно сочетаются с мебелью из стали, стекла, мрамора и лакированного дерева. Это могут быть сансевьера, драцена или монстера. Создать резкий контраст позволят папоротники с перистыми листьями или азалия.

Бромелии и орхидеи хороши в интерьерах, оформленных с помощью мебели из бамбука и ротанга. Здесь же прекрасно себя будут чувствовать восковой плющ или жасмин. Завершить оформление интерьера в японском стиле позволят азалии, бамбук и растения-бонсай. Английским и французским стилям мебели более подойдут кустистые и пышно цветущие растения такие как камелия, цикламен, различные пальмы и древовидные кадочные растения.

Перенасыщать растениями помещения для того, чтобы произвести эффект, совсем необязательно. Выбирайте из всего многообразия цветов лишь те, что гармонично будут сочетаться с интерьером квартиры. Кроме того, не стоит пренебрегать специфическими особенностями растений. Так, в прихожей, где света достаточно мало, самое место для пучков сухих цветов или замысловато изогнутых веток. Если позволяют размеры, на кухне цветы можно содержать на наружном подоконнике. В спальне и детской комнате чаще всего можно увидеть нежные фиалки различных цветов.

В гостиной цветочные композиции можно создать в нишах стен, выступах, изломах. Миниатюрные кактусы или влаголюбивые тропические растения оптимальны для размещения в нишах коридоров или слабо освещенных холлах. Если вы обладаете достаточным терпением, можете попробовать вырастить бонсай — особый сорт карликовых японских деревьев, выращиваемых и в комнатных условиях. Для оформления такого уголка подойдет белый или любой другой одноцветный фон.

Вид емкостей, в которых содержатся растения, имеет большое значение. Цветы могут находиться в изящных декоративных, керамических и пластмассовых кашпо-вазах. В детских комнатах хороши окрашенные пластмассовые кашпо. Если же вы хотите украсить живописными миниатюрными композициями интерьер гостиной, в этом случае можно использовать низкие керамические вазоны разнообразной формы и окраски. Подвесы для растений, выполненные в технике макраме, также частые гости в оформлении современного интерьера.