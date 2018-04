Мужской интерьер без стен с круглой кроватью и ванной в полу

Интерьеры для постоянного проживания обычно сильно отличаются от тех, что используются от случая к случаю. Вторые, как правило, намного смелее и позволяют дизайнерам больше проявить свои творческие навыки. Эту квартиру владелец приобрёл для деловых поездок в Москву, и специалисты из архитектурного бюро SNOU project постарались найти тонкую грань между бизнесом и искусством и вдохнуть в интерьер особый дух.

Единство восприятия пространства достигается за счёт отсутствия перегородок, не считая стеклянных для санузла. Функциональные зоны в интерьере выделены лишь уровнем пола. В целом пространство разделено на общественную часть, включающую прихожую, кухню, гостиную, и приватную, где располагается кабинет, спальня, ванная, санузел.

Проект YES! — это своеобразный бункер, укрытие от внешнего мира, здесь сосредоточено только необходимое для владельца. Апартаменты создавались с учётом личности владельца, его увлечений и жизненной позиции, а также авторского видения синтеза человека и пространства, в котором он живёт.

Принцип построения этого интерьера — цельное скульптурное пространство, где размещены отдельно стоящие ключевые объекты. При этом предметы функционального назначения скрыты или нарочно не акцентированы — это небольшая зона кухни, телевизор, прячущийся в потолке, закрытая система хранения, которая выглядит единым чёрным глянцевым монолитом.

Чтобы поддержать идею цельности, интерьер задумали в едином материале, и выбор пал на бетон. Это сразу определило цветовую гамму — серый, коричневый, чёрный. Она вполне соответствует и образному прочтению этого пространства как укрытия, сохраняющего покой и ценности владельца.

В такой обстановке хозяин может чувствовать себя совершенно свободно, поэтому санузел сделали визуально открытым. Перегородки выполнены из стекла — технология smart-glass позволяет делать его непрозрачным только при необходимости. Сама ванна вообще вынесена в основное пространство квартиры. Она погружена в подиум в зоне ванной и спальни.

Такому необычному интерьеру понадобилась соответствующая мебель — со смыслом. Для спальни выбрали круглую кровать и торшер легендарного дизайна от Pallucco. В зоне отдыха у окна нашлось место для кресла дизайна Мис Ван дер Роэ, а стеллаж выполнен скорее как система хранения коллекции ценных предметов.

Так что квартира получилась большим произведением искусства, в котором нашлось место и для множества маленьких, но важных, имеющих свой смысл. THIS IS NOT SUPPOSED TO BE HERE — неоновая надпись над кроватью, цитата из современного искусства, реплика работы Стефана Браггемана. Ещё одна отсылка к актуальному искусству — скульптура YES!, составленная из обозначения денежных единиц (йены, евро и доллара).

