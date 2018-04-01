Семейный трёхэтажный дом с большой библиотекой

Заказчики этого проекта, как и всегда, хотели всего и сразу — дизайнер проекта реализовала практически все задачи и создала уютное семейное и как будто обжитое пространство.

Образование: МИСИ (Московский инженерно-строительный институт). Награды: номинант премии Interia Avards 2010 года. Кредо: сделать красиво!

У заказчиков этого интерьера был только один вопрос: как разместить на сравнительно небольшом пространстве всё нужное — огромную библиотеку, столовую, камин и так далее. Для каждого этажа дизайнер проекта сделала по 3-4 варианта планировок, поскольку первоначально это был дом-кубик без единой капитальной стены. Все задумки и чаяния заказчиков были воплощены. Единственное, что не удалось — это сделать гардеробную комнату при спальне. Поэтому пришлось обойтись встроенными шкафами.

Кухня — Beek Kuchen, гостиная — столовая Selva. Спальня — кровать Meridiani, тумбочки Selva. Детские комнаты — Feretti & Feretti. Кабинет и библиотека сделаны российскими мастерами по эскизам дизайнера. Ванные комнаты — плитка Imola, Venis. Лепнина — «Петергоф». Камин — биокамин Planika. Светильники — Hinkley, Regenbogen. Обои фабрики — York. Клинкерный кирпич — Feldhaus. Лестница — Ногинский литейный завод.

Весь дом комплектовался совместно с хозяйкой дома в фирмах, с которыми дизайнер проекта давно сотрудничает. Хозяйка была сильно удивлена, что поместился остров, на котором не только готовят, но и завтракают, и даже иногда делают уроки. При отделке использовались исключительно натуральные материалы: паркет из массива американского ореха, клинкерная плитка из Германии, гипсовая лепнина. Сдержанность, большая коллекция книг и любимый дизайнером серый цвет стали основой этого дома.

Изначально хозяйке очень не хотелось получить кухню традиционного цвета дерева или глянцевую, поэтому пришло решение сделать её нейтрального серо-бежевого оттенка (цвет торторре). Ему в интерьере вторит цвет клинкерной плитки, которой дизайнер отделала стену лестницы и фриз по всему периметру.

Спальня хозяев: стеночка с телевизором возникла из-за нехватки пространства — повесить телевизор было абсолютно некуда. Но когда она появилась, пространство разделилось и была оформлена зона с креслом для чтения. Американское кресло в ткани «гусиная лапка» и торшер создали уютную зону.

Ванная комната при спальне сделана в том же стиле, что и спальня. Душевая кабина — в строительном исполнении. Сделанная на заказ душевая перегородка позволила сделать душевую кабину нестандартного размера. Умывальник — российской компании Opadiris, но дополнен американскими светильниками слева и справа от зеркала.

Спальни дочерей делались «на вырост». Кровать имитирует раскладной диван. Мебель Feretti & Feretti, как конструктор, дала возможность полностью наполнить и вместить многочисленные детские занятия и недетский девичий гардероб. Здесь нет кричащих тонов — всё сдержанно. Зато много мелкого рисунка на шторах и обоях. Дизайнер предусмотрела разные сценарии освещения для любых занятий.

Продолжение гостиной-столовой — это библиотека, сделанная на заказ у российских мастеров. В доме не был предусмотрен камин, но биокамин Planica в классической облицовке соответствовал стилю всего помещения, к тому же он греет совсем как настоящий. Верхний фриз из клинкера дополнил облик библиотечных шкафов. А люстра американской фабрики Hinkley и зеркало завершили композицию. Уютные кресла с реклайнером добавили уюта пространству.

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