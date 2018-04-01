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20 идей пасхального декора
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20 идей пасхального декора 

Roomble.com 35 минут назад
Фото: Roomble.com
Светлый праздник Пасхи — это не только повод собраться всей семьёй за праздничным столом, но и отличный стимул для преображения интерьера. Сегодня мы подготовили море идей для оформления пасхальных яиц, декорирования праздничного стола и создания радостной атмосферы при помощи самых простых приёмов.
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