Tamaris представляет новые весенне-летние коллекции

Fashletics by Tamaris

На первый план в этом сезоне выходит тренд athleisure, потому что спортивный стиль надолго закрепился в повседневных образах: мода (Fashion) и практичная спортивность (Athletics) слились воедино под девизом Fashletics by Tamaris, создавая необычный симбиоз и вдохновляя впечатляющими сочетаниями цветов и новыми моделями.

Marcel Ostertag x Tamaris

Известный модный дизайнер понимает под свободой осознание главного — из секунд складываются часы, а жизнь можно рассматривать как бесконечную вечеринку. Такой подход отражается во всей коллекции дизайнера — с головы до ног. Остертаг берет за основу силуэты семидесятых и превращает подиум в дискотеку, показывая, что мода — это не бабочка-однодневка, что помимо роскошных аппликаций в виде насекомых символизируется и изображением жука-скарабея, представляющего собой знак бесконечности. При этом коллекция обуви привлекает комфортностью и изысканным стилем: широкое разнообразие моделей варьируется от слиперов до полусапожек в природных оттенках, в том числе коричневом, а также в белом и черном, с бирюзовым и оранжевым цветовыми акцентами. В этом сезоне коллекция включает в себя около двадцати моделей по привлекательной цене, которые к тому же будут дополнены коллекцией сумок из натуральной кожи.