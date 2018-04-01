Мечты о море: как создать интерьер квартиры в средиземноморском стиле

Заказчики этого дизайн-проекта обожают отдыхать у моря. И главное пожелание, высказанное ими дизайнеру, было наполнить квартиру светом, солёным воздухом и шумом прибоя. Но в получившемся интерьере никаких примелькавшихся элементов морского стиля вы не найдёте: якорей, балок, штурвалов и спасательных кругов здесь нет.

Виктория Золина, дизайнер интерьеров

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Окончила Британскую высшую школу дизайна по специализации «дизайн интерьера» в 2011 году.

В работе следует девизу: «Интерьер должен отражать ваши странности, иначе он потеряет свою индивидуальность».

http://zi-design.ru/

Проекты ВСЕ ЖК «Москвоский»

— Этот дизайн-проект двухкомнатной квартиры для молодой девушки с маленьким сыном — современная трактовка средиземноморского стиля, лёгкого, фактурного. Мы хотели создать интерьер с безмятежной обстановкой, располагающий к отдыху, в котором морская тематика пройдёт лишь краем. Но мы выдержали стилизацию интерьера вплоть до деревянных ставен на окнах, которые обещают морской вид за окном.

В работу нам досталась типовая двухкомнатная квартира в доме серии П-44Т. Заказчице нравились все параметры, перепланировку не нужно было делать. Она лишь попросила создать интерьер с морской стилистикой, при этом эргономичным, с системой хранения для большого гардероба и множества бытовых вещей, книг, сувениров из заграничных поездок.

Чтобы решить эту задачу и выделить место для спальни в гостиной, мы предложили довольно смелое решение — построить мезонин и там расположить кровать. А под ней расположить модули для хранения вещей. Из покупной мебели в гостиной только диван. Он очень бюджетный, выбрали мы его в ИКЕА

Есть в интерьере ещё одна особенность — эркер на кухне. Владельцы подобных квартир часто ломают голову и не знают, как его обыграть. Мы превратили его в место для отдыха, где можно позволить себе набросать подушек на пол и поваляться. При разработке концепции интерьера мы всегда представляем мини-сценки из жизни наших героев. Вот заказчица готовит ужин, а её сынишка лежит на подушках и читает ей какой-нибудь рассказ, а потом они вместе хохочут.

Вся мебель на кухне у нас на заказ, за исключением стола и стульев Wishbone датского дизайнера Ханса Вегнера. Это вообще культовый предмет интерьера. Первый в мире стул с сиденьем из бумажного шпагата, спинка стула похожа на вилочковую кость птиц, по-английски — Wishbone, отсюда и название. Кстати, считается, что вилочковая кость, разломанная пополам, приносит удачу. Надеемся, стулья ломать наши заказчики не будут, удача им и так улыбнётся.

Дизайн детской комнаты для мальчика

В детской мальчика, как мы с вами понимаем, сумасшедший автомобильный трафик, плюс постоянные сражения, скачки и другие шумные игры. Чтобы существенно сэкономить место для игрового пространства, в детской мы тоже подняли кровать на второй уровень.

Подходящий рабочий стул мы нашли в магазине. Модель Youk спроектирована в лучших традициях скандинавского дизайна. Тут и простота, и функциональность, и цвет. Стены оформили сочетанием нескольких коллекций обоев шведской фирмы Boråstapeter. В качестве напольного покрытия выбрали пробку из практических соображений. По ней не холодно бегать даже босиком, она экологична и имеет прекрасную шумоизоляцию.

Отделочные материалы. Цвета и текстуры средиземноморского интерьера

Цвета в нашем интерьере отсылают нас к загородной морской эстетике: песочный, коричневый, синий и голубой. Много разнофактурного дерева: мебель, полы в стиле «абшарпе», панно на стене в гостиной, пробка на полу в детской, очень интересный кухонный фартук из ракушечной мозаики. Мы по традиции играли с фактурой, цветом и отдали предпочтение натуральным материалам: состаренные доски, ракушечник, пробка, дерево. И ещё в гостиной оформили стену эффектными грубыми деревянными панелями. А между ними вмонтировали световые профили для вечерней подсветки. Полы выбрали из тёмного дерева, в качестве связи с темой колониальности.

В ванной плитка, переходящая с пола в облицовку ванны, похожа на надвигающуюся волну. Ещё чуть-чуть — и она накроет вас с головой. Мы выбрали керамогранит Tribeca Gayafores в оттенки Blanco (под белёный дуб). А в дуэте с ней выступила плитка этой же марки, но с рисунком печворк.

Балкон в этой квартире неправильной формы, похожей на половину шестиугольника. Одна сторона очень узкая, всего 30 сантиметров. Но мы отлично встроили туда по всей высоте книжные полки и превратили балкон в библиотеку. Поставили мягкое кресло из ротанга, в которое сразу же хочется «окунуться». Деревянный светильник за счёт решётчатого абажура по вечерам будет давать красивые линейные тени. Знаете, сразу на ум почему-то приходят тени деревьев в парке.

В небольшой коридор у нас прекрасно вписался П-образный шкаф и полки, много места для хранения мы выделили на кухне и даже в очень маленький балкон вписали стеллаж. Задействовали буквально каждый уголок, при этом абсолютно не перегрузив интерьер.

Коридор в этом проекте совсем небольшой, поэтому плитка под состаренную доску переходит из него на кухню. Это позволяет нам не дробить и без того скромное пространство, а визуально расширить границы. Всё полезное пространство мы отвели для вместительных шкафов, тут может поместиться не только сезонная одежда, но и коробки с обувью, лыжи, часть бытовых принадлежностей. Стену около ванной мы отдали под стеллаж для сувениров и приятных сердцу мелочей.

Освещение

К освещению мы в каждом проекте подходим очень внимательно. Правильный свет может создать нужное настроение. Например, переключить и помочь расслабиться или, наоборот, помочь взбодриться. Поэтому у нас всегда многоуровневая система освещения. Гостиную освещают интересные светильники, по форме напоминающие чаек, производства польской фабрики Brokis. Интересные работы у них всегда, они любят миксовать, сочетают выдувное стекло, дерево и металлические детали. И в наш морской интерьер эти чайки привнесли нотки бриза. На пол мы поставили торшер из деревянных прутьев. Если присмотреться, то основание очень напоминает грубые палки, выброшенные на берег.

На кухне у нас две зоны освещения. Первая — над обеденным столом, это приятный тёплый свет, а сами светильники имитируют кораллы. Кстати, так и называются — Coral COAU04/COA. Это работа молодой итальянской студии Arturo Álvarez. Второй сценарий освещения — это очень красивые голубые плафоны из стекла в зоне chill out. Их свет создаёт камерную интимную атмосферу. И есть ещё подсветка верхних шкафчиков кухни. Вечером она даёт приглушённый ненавязчивый свет.

Для заказчиков эта квартира должна была стать напоминаем о море. Местом, где можно позабыть о городской суете. Переступить порог и попасть в домик с атмосферой неспешности и спокойствия. В результате нам удалось воплотить в реальность мечты о Средиземноморье в квартире в центре Москвы.

Бюджет проекта (без ремонтных работ и черновых материалов) составляет около трёх миллионов рублей.

В качестве иллюстраций в статье использованы визуализации.

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