Как обыграть неудачную планировку в панельке: проект LINES в Питере

Перепланировка в панельном доме — сложный инженерный процесс, который долго согласуется. Заказчики были не готовы идти на это. Интерьерные задачи решали при помощи сделанной на заказ мебели. А натуральные отделочные материалы и природные фактуры сделали интерьер квартиры светлым и воздушным.

Архитекторы студии LINES разрабатывали интерьер для молодой пары с пятилетним сыном. В исходной планировке была спальня, детская и гостиная, а на кухне потребовалась перепланировка. Стену между ней и коридором демонтировали, чтобы расширить помещение.

Главная особенность этой квартиры в панельном доме — большой нежилой тамбур. Он «съедает» полезную площадь. Поэтому авторы проекта максимально задействовали его: разместили здесь основной и гостевой санузлы, а также проходную гардеробную.

Количество мест хранения увеличили. Дополнительные шкафы появились в проходной части кухни на месте существовавшего ранее коридора. Часть гостиной отвели под мини-кабинет, в котором также предусмотрели собственную систему хранения для документов и книг.

Особых требований к отделочным материалам или цветовой гамме у заказчиков не было. Выбор остановили на экологичной краске, деревянных панелях и плитке. В ванной комнате она имитирует дерево и камень, а в гостиной крупноформатной плиткой оформили стену за телевизором.

Для стены за изголовьем кровати использовали деревянные панели и зеркальное полотно. Так создалось впечатление, будто комната шире, а потолки — выше. В реальности их высота всего

2,5 метра

До ремонта квартира выглядела темной и захламленной. «Нам нужно было добиться легкости восприятия, несмотря на обилие мебели, — отмечают архитекторы. — Поэтому вся мебель простых форм, текстур и цветов».

Большую часть мебели сделали на заказ. Например, создали кухонный гарнитур с высокой колонной для встроенной техники и системой хранения в острове.

В интерьере минимум декора. Его функцию выполняют отделочные материалы. Исключением стала разве что детская — самая яркая комната в квартире. Она превратилась в полноценную игровую зону со спортивным уголком и скалодромом.