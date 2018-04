На выставке WorldBuild/Moscow MosBuild пройдут лекции дизайнеров из Швеции, Португалии и Франции 

В этом году площадка выставки WorldBuild/Moscow MosBuild станет центром притяжения лучших дизайнеров и архитекторов мирового масштаба. С 3 по 6 апреля в ЦВК «Экспоцентр» пройдут дискуссии, мастер-классы, презентации лучших практиков интерьерного и предметного дизайна.

3 апреля на площадке Design Lab с презентацией выступит основатель студии Form Us With Love, адепт эко-дизайна из Швеции Йонас Петтерссон. Петтерсон получил степень бакалавра искусств в университете Linneuniversitetet design school и работал с самыми влиятельными брендами и компаниями, представляющими скандинавский и международный дизайн. Он делится уникальными знаниями по дизайну и ведению бизнеса с развивающимися брендами и лидерами индустрии.

4 апреля дизайнер Нина Андрей Силва примет участие в дискуссии Horeca. Работы Нини не раз появлялись в престижных СМИ по всему миру — The New York Times Financial Times , El Pais, Wallpaper, Condé Nast Traveller, Architectural Digest, Wallpapper. В июне 2011 года португальское правительство присвоило Нини почетное звание за ее выдающуюся работу как в Португалии, так и за рубежом. Нини основала собственный дизайн-центр, который расположен на острове Мадейра.