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На выставке WorldBuild/Moscow MosBuild пройдут лекции дизайнеров из Швеции, Португалии и Франции
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На выставке WorldBuild/Moscow MosBuild пройдут лекции дизайнеров из Швеции, Португалии и Франции 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
В этом году площадка выставки WorldBuild/Moscow MosBuild станет центром притяжения лучших дизайнеров и архитекторов мирового масштаба. С 3 по 6 апреля в ЦВК «Экспоцентр» пройдут дискуссии, мастер-классы, презентации лучших практиков интерьерного и предметного дизайна.
3 апреля на площадке Design Lab с презентацией выступит основатель студии Form Us With Love, адепт эко-дизайна из Швеции Йонас Петтерссон. Петтерсон получил степень бакалавра искусств в университете Linneuniversitetet design school и работал с самыми влиятельными брендами и компаниями, представляющими скандинавский и международный дизайн. Он делится уникальными знаниями по дизайну и ведению бизнеса с развивающимися брендами и лидерами индустрии.
4 апреля дизайнер Нина Андрей Силва примет участие в дискуссии Horeca. Работы Нини не раз появлялись в престижных СМИ по всему миру — The New York Times, Financial Times, El Pais, Wallpaper, Condé Nast Traveller, Architectural Digest, Wallpapper. В июне 2011 года португальское правительство присвоило Нини почетное звание за ее выдающуюся работу как в Португалии, так и за рубежом. Нини основала собственный дизайн-центр, который расположен на острове Мадейра.
Также 4 апреля свой мастер-класс проведет Пьер Гоналон, основатель PIERRE GONALONS STUDIO. Пьер Гоналон создает авторские изделия и дизайн интерьеров. Он сновал креативную студию в возрасте 23 лет и уже на следующий год выставлялся со своими первыми работами. Пьер Гоналон является приверженцем минималистичного дизайна с отсылками к декоративному искусству и поп-культуре.
С подробной информацией можно ознакомиться здесь.
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