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Что читали в марте: 10 лучших постов
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Что читали в марте: 10 лучших постов 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
В нашей традиционной подборке — посты, которые понравились вам больше всего. Среди них — стильные интерьеры и полезные советы.
Вера Тарловская знает, как сделать интерьер, который будет выглядеть дороже потраченных на него денег. А это в условиях кризиса большой плюс.
Олеся Парамонова рассказала о главных табу в дизайне — если вы хотите жить в стильном интерьере, с ними придется попрощаться.
Рассказываем, как дизайнеры сделали ремонт в сталинке с минимальной перепланировкой.
Застекленный балкон в городской квартире хранит в себе большой потенциал. Как его раскрыть и во что превратить дополнительные метры, показываем на примерах проектов российских дизайнеров.
Дизайнеры нередко приобретают мебель и декор в ИКЕА — для проектов и собственных квартир. Мы узнали у Жени Ждановой, какие товары стали ее фаворитами и почему.
Узнайте, как за четыре месяца хозяева этой квартиры превратили бетонную коробку в красивый и функциональный интерьер.
Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора» рассказал, что нужно учесть при обустройстве прихожей и как избежать ошибок.
Керамогранит или привычная плитка-кабанчик? Мозаика или металлическая панель? Собрали варианты, которые вам понравятся.
Квартиру со свободной планировкой дизайнер превратила в просторную студию с уютной приватной спальней, открытой кухней-гостиной и вместительным рабочим местом. В отделке все довольно стандартно, если бы не одно «но»: пробковая паркетная доска здесь не только на полу, но и на потолке и стене.
Превратить однокомнатную квартиру в полноценную двушку — реально! Посмотрите, как с этой задачей справляются профи.
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