Что читали в марте: 10 лучших постов

В нашей традиционной подборке — посты, которые понравились вам больше всего. Среди них — стильные интерьеры и полезные советы.

Вера Тарловская знает, как сделать интерьер, который будет выглядеть дороже потраченных на него денег. А это в условиях кризиса большой плюс.

Олеся Парамонова рассказала о главных табу в дизайне — если вы хотите жить в стильном интерьере, с ними придется попрощаться.

Рассказываем, как дизайнеры сделали ремонт в сталинке с минимальной перепланировкой.

Застекленный балкон в городской квартире хранит в себе большой потенциал. Как его раскрыть и во что превратить дополнительные метры, показываем на примерах проектов российских дизайнеров.

Дизайнеры нередко приобретают мебель и декор в ИКЕА — для проектов и собственных квартир. Мы узнали у Жени Ждановой, какие товары стали ее фаворитами и почему.

Узнайте, как за четыре месяца хозяева этой квартиры превратили бетонную коробку в красивый и функциональный интерьер.

Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора» рассказал, что нужно учесть при обустройстве прихожей и как избежать ошибок.

Керамогранит или привычная плитка-кабанчик? Мозаика или металлическая панель? Собрали варианты, которые вам понравятся.

Квартиру со свободной планировкой дизайнер превратила в просторную студию с уютной приватной спальней, открытой кухней-гостиной и вместительным рабочим местом. В отделке все довольно стандартно, если бы не одно «но»: пробковая паркетная доска здесь не только на полу, но и на потолке и стене.

Превратить однокомнатную квартиру в полноценную двушку — реально! Посмотрите, как с этой задачей справляются профи.