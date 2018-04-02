Подмосковный дом площадью 140 квадратных метров в скандинавском стиле

Владельцы этого загородного дома — семья с двумя детьми. Родители всерьёз увлекаются виноделием, много путешествуют и регулярно привозят из Испании вино, а в Москве держат собственную небольшую винотеку. За оформление комфортного и функционального жилища, которое полностью отвечало бы образу жизни семьи, взялись архитекторы Андрей Надточий и Виктория Косарева

Архитектурное бюро Edifico

Бюро основано Викторией Косаревой и Андреем Надточим в 2012 году. Оба в разное время окончили МАрхИ. Основным кредо стало стремление к постоянному развитию и профессиональный рост. О своей работе Виктория и Андрей говорят следующее: «Мы не придерживаемся шаблонов одного стиля и всегда открыты новым задачам. Именно этим продиктована стилистическая неоднородность наших интерьеров. Для нас дизайн — это профессия, хобби и мера всего».

www.edifico.ru Площадь 140 кв. м — не самая большая для загородного дома, а когда к ней добавляются не очень удобные элементы конструкции, без максимально продуманной планировки не обойтись. В этом проекте Андрей и Виктория столкнулись сразу с двумя сложностями: расположенный под углом к основному пространству эркер и две массивные колонны, создающие определённые сложности для зонирования. Именно от этих особенностей архитекторы отталкивались при создании планировки.

Особое значение в этом проекте играет палитра. После беседы с хозяевами и подборки понравившихся интерьеров стало понятно, что им стопроцентно подходит скандинавский стиль. А это всегда преобладание светлых цветов, в первую очередь белого. Именно его предстояло обыграть так, чтобы интерьер получился уютным и ни в коем случае не однообразным. Добиться этого Андрей и Виктория решили с помощью интересных текстур, форм, узоров и целого набора пастельных оттенков.

Массивные колонны, приходящиеся на общественную зону на первом этаже, архитекторы спрятали за порталами, превратив их в итоге из недостатка конструкции в интересный элемент зонирования. Получилась не просто стена с проёмами между гостиной и кухней-столовой, а целая история, в которой стена с лепниной уже была в интерьере и на ней лишь акцентировали внимание. В неё встроили высокие ниши под винные бутылки.

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Объединяет всё пространство треугольника «гостиная-столовая-кухня» светлая паркетная доска из натурального ясеня, уложенная «ёлочкой».

Виктория Косарева и Андрей Надточий, Edifico:

— Нам очень приятно, что в России появляется всё больше талантливых дизайнеров, и мы с удовольствием используем их мебель и светильники в своих проектах. В эту гостиную, например, отлично вписались подвесные светильники light bean от Катерины Копыловой, у которых большой выбор стильных цветов для проводов. Нам подошёл бирюзовый.

Зона кухни спланирована таким образом, что получилась фронтальная композиция кухонных модулей. Архитекторы предусмотрели нишу для холодильника и высокого модуля с духовкой, чтобы избежать типичной угловой планировки.

Чтобы придать образу небольших окон завершённость, а интерьеру в целом воздушность, для оконных проёмов сделали обрамление из полиуретанового молдинга.

Андрей и Виктория решили использовать в интерьере двери со скрытым коробом. Такой приём позволил нивелировать вход в приватную зону, холл с лестницей на второй этаж и гостевую спальню за счёт того, что двери практически полностью сливаются со стеной.

Хозяйская спальня получилась очень графичной, и главную роль в этом сыграло контрастное сочетание чёрного и белого: узоры на обоях на акцентной стене за кроватью и на комоде от российских дизайнеров the IDEA. Сама кровать и асимметричные тумбы изготовлены по индивидуальным эскизам для этого проекта.

Несмотря на то что использование чёрного цвета в спальне не самый распространённый ход, Виктория и Андрей не побоялись ввести его в интерьер. Важно, что он был использован не как основа палитры, а как акцентная графика на белом фоне.

В ванной комнате стены выложены крупноформатной плиткой размером 60 х 60 см, которая в паре с чёрной затиркой создаёт эффект кирпичной кладки. Напольное покрытие, так же, как в общественной зоне и спальне, выложено «ёлочкой», только уже из белой глянцевой плитки.

Виктория Косарева и Андрей Надточий, Edifico:

— Отдельно стоящая чаша Antonio Lupi выбивается из заданного бюджета, но мы считаем, что сочетание недорогого фона и дорогих акцентных вещей позволяет добиться уникальности интерьера и избежать общей приторности, когда всё «ровненько». Стена за ванной вместе с плинтусом окрашена влагостойкой краской глубокого бирюзового цвета.

В этом интерьере были использованы:

диван — Muuto (Дания), модель REST;

кресла — CarlHansen (Дания);

подвесные светильники в гостиной — Katerina Kopytina (Россия);

обеденный стол и стулья — Muuto (Дания);

комод — Muuto (Дания);

журнальные столики — Muuto (Дания);

декор на стене в виде шестигранников — WOOD studios (США);

обои — Boråstapeter (Швеция), модель TALLYHO-2753;

комод в спальне — the IDEA (Россия), модель THIMON;

скамейка — Vitra Nelson (Швейцария);

обои — Livettes Polka (Латвия);

чаша ванны — Antonio Lupi (Италия), модель SUITE;

плитка — Ornamenta (Италия).

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