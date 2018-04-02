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На дне моды выбрали «Юную уфимскую красавицу»
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На дне моды выбрали «Юную уфимскую красавицу» 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
В последний день весны в Уфе состоялся 15-й модный форум Status Fashion Day. Дизайнеры представили коллекции, провели мастер-классы и выбрали самую красивую юную уфимочку.
Начался форум с конкурса для молодых модельеров, рукодельниц и дизайнеров, которые только начали светиться в индустрии моды.
— Гран-при взяла модельер Елена Юсупова за коллекцию в стиле Family Look, — сообщили организаторы мероприятия.
Дизайнеры представили свои наряды, украшения ручной работы, этнокостюмы и даже коллекцию обуви. На подиуме показали несколько новых коллекций от именитых модельеров, например, восточные наряды, в которых продефилировали модели.
На подиуме появились и участницы конкурса красоты, возрастом от 5 до 16 лет. В категории «5-6 лет» первое место заняла малышка из Уфы Эванжелина Зарапова, в «7-11 лет» лучшей стала Анна Шамонина, а Снежанна Кадикова была признана самой красивой в категории «12-16 лет».
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