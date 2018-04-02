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Гид по выбору покрытий для пола: лучшие материалы
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Гид по выбору покрытий для пола: лучшие материалы 

Roomble.com 4 часа назад
Фото: Roomble.com
Полы для интерьера — это основа и вместе с тем поддержка. От качества пола зависит тактильное ощущение пространства, атмосфера и многое другое. Сегодня мы вспомним обо всех материалах, которые мы успели подготовить за последнее время.
Как выбрать лучшее напольное покрытие для кухни? Мы решили пойти по самому сложному пути — для начала отправились на форумы и прониклись опытом множества семей с детьми, собаками и бурной кулинарной жизнью. Мы сделали несколько выводов и поделились ими с профессиональным архитектором Леной Гординой. О наших выводах читайте здесь.
Каким, на ваш взгляд, должен быть идеальный пол? Мы уверены, что лучше дерева нет ничего. В зависимости от типа древесины, способа обработки и укладки доски на пол можно добиваться самых разных эстетических и функциональных свойств деревянного пола. Если хорошенько разобраться в вопросе и всё сделать правильно, по свойствам деревянные полы не будут уступать каменным, а по тактильным ощущениям будут их только превосходить.
Кстати, об укладке паркетной доски. Тонкостей у этого процесса масса. Мы разыскали архитектора Руслана Кирничанского, который на живом примере продемонстрировал все этапы работы с паркетом. Получилось наглядно, интересно и поучительно.
Итак. Мы разобрались с кухней, научились выбирать деревянные полы, отныне знаем, как уложить паркет, чтобы радоваться, глядя под ноги. Настал момент для смелых экспериментов — ярких полов. Вариантов их исполнения великое множество. Даже если полы уже есть, их можно раскрасить, модифицировать и даже изменить до неузнаваемости. Как? Читайте в нашем материале.
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