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Уютный дом в тёмных тонах с травмоопасной сауной
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Уютный дом в тёмных тонах с травмоопасной сауной 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Редакция Roomble постоянно находится в поиске интересных идей, в этот раз нас заинтересовал очень уютный дом в тёмных тонах. Разобраться в нюансах цветовых сочетаний и раскрыть секреты работы в условиях сложных пространств мы снова пригласили архитектора Мито Мелитоняна.
— Общее впечатление от интерьера неоднозначное. С одной стороны, довольно неплохая планировка — по обе стороны от кухни окна. Решение правильное, хотя для наших просторов и редкое — кухни часто располагают вдоль глухих стен. Удалась, на мой взгляд, цветовая гамма, хотя оттенки серого и коричневого довольно тёмные. Но благодаря тонко подобранным оттенкам кухня получилась очень уютной.
Ещё один плюс — конструктивное решение самой кухни: открытые полки со шкафами не нависают над рабочей поверхностью. Это стало возможным благодаря достаточной площади самой кухни.
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А вот дальше всё не так радужно. Я не уловил логики появления серого светильника в компании двух чёрных. Шкафы с книгами, на мой взгляд, стилистически не очень хорошо сочетаются с кухонными шкафами, находящимися рядом, — они современные, а кухня ближе к классике. Полированный обеденный стол только на фото смотрится красиво, но в жизни на нём от малейшего прикосновения будут оставаться отпечатки, а очень скоро ещё и царапины. На тёмной поверхности любые недочёты бросаются в глаза.
В спальне очень правильный приём — с изголовьем во всю стену. С одной стороны, это хорошо «отбивает» кровать от стены, с другой — снимает дефекты асимметрии комнаты.
В ванной, на мой взгляд, перебор с текстурами, хотя, возможно, это впечатление от одного крупного кадра.
Что касается сауны, то здесь, как мне видится, есть несколько ошибок. Авторы, вероятно, попытались вписать новый объём в старые стены. Пространство состоит из больших «мазков» — потолок, пол, стена, поверхность воды, а вот светильники на стене слишком мелкие по размеру для такого окружения и не вписываются по стилю.
Сама сауна с «отрезанным» углом под 45 градусов вызывает массу вопросов. Этот объём откровенно выпадает из общей картины — всё с прямыми углами, а тут скошенный. Понятно, что это стандартная сборка, но такое решение не оправдано в том числе и с функциональной точки зрения. Дверь имеет левое открывание на себя, что совершенно верно, но для того, чтобы войти, нужно сделать шаг назад и вправо, и тут есть риск свалиться в бассейн, особенно если пол влажный. В качестве правильного куба сауна смотрелась бы гораздо органичнее, а доступ в неё стал бы более безопасным.
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