5 причин пойти на выставку Batimat

С 3 по 6 апреля в МВЦ «Крокус экспо» состоится ежегодная встреча лучших архитекторов и дизайнеров с ведущими производителями строительных и отделочных материалов, сантехники, плитки, напольных покрытий, дверей. На выставке Batimat соберутся представители российских и зарубежных компаний, которые представят новинки индустрии и обсудят самые последние тенденции рынка.

1. Стильные идеи интерьеров от лучших дизайнеров

Обязательным пунктом для посещения должна стать экспозиция «Стиль и мода в интерьере», над которой поработали представители Британской высшей школы дизайна и школы дизайна «Детали» совместно с дизайнерами Анной Муравиной, Еленой Теплицкой , Димой Логиновым, Наташей Барбье , Марианной Петренко, Ириной Чун и Борисом Воскобойниковым.

2. Коллекция трансформаций от Анны Муравиной

Анна Муравина представит экспозицию интерьера на тему Тransformation. Как говорит дизайнер, это размышления на тему перехода из одного состояния в другое: из дома в сад и из сада в дом. У всех посетителей выставки будет возможность увидеть как новые коллекции Анны Муравиной, так и множество других современных идей от известных экспертов области дизайна, чьи имена известны во всём мире.

3. «Цветная революция» от Елены Теплицкой

3 апреля здесь случится «Цветная революция», которая начнётся в 15:00 на стенде Елены Теплицкой. Этот флэшмоб с фотосессией и мастер-классом — попытка вытащить людей из надоевших бежевых и чёрно-белых интерьеров. Единственное условие — все пришедшие должны быть одеты ярко. Очень ярко.

4. Интерьеры готовых решений для ванной комнаты

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5. Более 60 мероприятий и мастер-классов

4 апреля в рамках сессии «Архитектура будущего» пройдёт лекция Филиппа Мойзера «История и перспективы панельного строительства». Советуем спланировать своё время так, чтобы захватить побольше мастер-классов и презентаций, при этом осмотрев каждый интересующий стенд. В программе более 60 обучающих мероприятий, встреч и лекций.

Портал Roomble.com — информационный партнёр выставки Batimat Russia 2018. Мы, к слову, готовим там крутой стенд совместно со специалистом по витринистике Кириллом Лопатинским и компанией «Апплико». Встретимся там!

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