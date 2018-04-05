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KASTAMONU презентует новые коллекции ламината на выставке BATIMAT
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KASTAMONU презентует новые коллекции ламината на выставке BATIMAT 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
Экспозиция KASTAMONU, благодаря яркому и необычному оформлению, пользуется повышенной популярностью среди гостей и участников выставки.
На стенде KASTAMONU представлено порядка 30 декоров глянцевых панелей торговой марки Evogloss, а также более 60 декоров ламинированных напольных покрытий. Ламинат Floorpan, производимый на заводе в Республике Татарстан, сегодня занимает 1-ое место по совокупным продажам среди российских компаний (Россия + Экспорт). Его доля — более 1/3 объёма всего российского рынка ламинированных полов.
«Компания KASTAMONU вносит существенный вклад в развитие рынка ламинированных напольных покрытий в России, — отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. — Участие же в таком крупном отраслевом мероприятии, как выставка BATIMAT, — это хорошая возможность презентовать профессиональному сообществу наш продукт. Ведь именно здесь формируются новые тренды в области дизайна интерьеров, и мы твердо намерены внести свою лепту в этот процесс». Ламинат Floorpan отвечает современным международным стандартам ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, CE, CARB II и имеет соответствующую сертификацию. Он производится на оборудовании ведущих мировых производителей отрасли, а для его изготовления используется бумага таких лидеров отрасли, как Shattdecor, Interprint и Impress. Международная строительно-интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA проходит с 3 по 6 апреля. Здесь крупнейшие производители и дистрибьюторы строительных и отделочных материалов, лучшие дизайнеры и архитекторы России и Европы представляют современные технологии и материалы в строительстве, интерьерные тренды и новые коллекции. Справка
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. Совокупный годовой объём производства древесных плит на заводах KASTAMONU составляет 5 млн м³ из которых 2,45 млн м³ МДФ и 2,55 млн м³ ДСП. KASTAMONU входит в 5-ку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок, глянцевых панелей и столешниц. Оборот компании в 2015 году составил €1 млрд
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