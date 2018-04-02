5 простых и красивых флористических композиций к Пасхе

Декоративные корзины в современной флористике играют очень важную роль. Они могут быть не просто основой и задавать форму композиции, но и вполне заменить вазы. Это одна из новейших тенденций, которая особенно популярна у жителей мегаполисов, которым так не хватает живой природы в повседневной жизни

В пасхальные дни мы приходим в гости к близким и родным людям, чтобы разделить с ними радость этого праздника. Приносим с собой небольшие милые презенты, обмениваемся крашенными в разные цвета яйцами и собираемся за большим столом для совместной трапезы. И если украсить стол или интерьер комнаты несложными цветочными композициями с пасхальной символикой, они не только не помешают празднику, а добавят в него новые, радостные нотки.

Как ни странно, но для такого весеннего декора хорошо подойдут хризантемы. Казалось бы — цветы осени, но их цветовой и «модельный» ряд настолько разно­образен благодаря современной селекции, что очень легко подобрать сорт, сочетающийся с яркими пасхальными яйцами или декором куличей. Добавив весенние цветы, разнообразные декоративные элементы, которые сейчас необязательно делать своими руками, а можно купить в магазинах товаров для хобби, вы добавите оригинальности букетам и композициям. Не бойтесь проявить фантазию — попробуйте внести что-то своё в наши примеры. А, например, яйцо из хризантем можно сделать вместе с детьми.

1. Букет с перьями и композиция из хризантем

Растения и материалы

Хризантемы жёлтые Zembla Sunny и Aurinko, оранжевые ранункулюсы, белые тюльпаны, жёлтые перья, декоративная проволока, флористическая лента, ваза и тарелка, флористический нож.

Ход работы

Жёлтые перья закрепить на флористической зелёной проволоке с помощью ленты и собрать в букет вместе с белыми тюльпанами. Вазу для букета лучше использовать керамическую с натуральным и простым декором. Соцветия хризантем и ранункулюсов отрезать от стеблей и разложить на тарелке с небольшим количеством воды. Там же разместить крашеные пасхальные яйца. Композиции лучше располагать совместно.

2. Яйцо из хризантем

Фото: Bloomingville

Растения и материалы

Плоская ваза, яйцо из флористической пены, хризантемы Aurinko или помпоновидные хризантемы сантини, флористический нож.

Ход работы

Это очень простая в изготовлении композиция. Для её выполнения можно взять готовые формы из флористической пены разного размера или вырезать их самостоятельно из брикетов с помощью резака или острого ножа. Тупой конец такого «яйца» обязательно должен быть плоским для устойчивости. Форму из флористической пены необходимо замочить в воде и дать пропитаться. После чего установить в плос­кую вазу и равномерно заполнить всю поверхность соцветиями хризантем. Можно брать цветы разных окрасок и формировать узоры.

3. Композиция из жёлтых тюльпанов, фиолетовых хризантем и мускари

Растения и материалы

Хризантемы Lollipop фиолетовые, жёлтые тюльпаны, мускари, перья, флористическая пена, флористический нож, плоская керамическая ваза.

Ход работы

Из флористической пены вырезать основание композиции по форме вазы, дать пене напитаться водой и уложить в сосуд. Сначала установить в пену тюльпаны и мускари. Затем нижний ярус композиции заполнить хризантемами. Добавить в композицию белые перья как символ свежести и лёгкости.

Цветы всегда приносят в дом праздничную атмосферу. Яркие хризантемы и тюльпаны, по форме похожие на пасхальные яйца, станут идеальным украшением праздничного стола.

4. Пасхальный венок

Растения и материалы

Хризантемы Barolo, анемоны, вибурнум, тюльпаны, кольцо из флористической пены.

Ход работы

На предварительно пропитанное водой кольцо из флористической пены, которое можно купить в магазинах для флористов и декораторов, установить цветы в следующей последовательности: сначала собрать основу из хризантем, затем добавить тюльпаны и анемоны и привнести в композицию лёгкость веточками вибурнума. Кольцо можно устанавливать в плоской тарелке или на задекорированном сеном отдельном столике, предварительно проложив под ним защитную плёнку. Рядом можно расположить перья и декоративные пасхальные яйца.

Цель пасхальных композиций в современном доме — задать тему для совместного творчества, результатом которого станет ещё более радостное настроение весеннего праздника.

5. Пасхальная «корзина»

Растения и материалы

Хризантемы Aurinko, оранжевые ранункулюсы, вибурнум, готовая декоративная корзина или ветки корилуса, флористическая проволока, пёрышки, флористическая пена, нож, пасхальные яйца, полиэтиленовая плёнка.

Ход работы

Для выполнения этой работы можно воспользоваться готовой декоративной корзиной или сплести каркас из веток корилуса, скрепив его флористической проволокой коричневого цвета. Для этих целей можно использовать любые другие ветки. Выстелить дно каркаса или декоративной корзины плёнкой. Уложить напитанную водой флористическую пену. Сформировать центр композиции из соцветий хризантем и ранункулюсов. Вибурнум расположить так, чтобы соцветия свисали по разные стороны каркаса. Добавить пёрышки и крашеные яйца. В таком исполнении композицию можно установить на праздничном столе в качестве тарелки для пасхальных яиц. А можно украсить разноцветными декоративными яйцами на проволочках.

Пасхальные композиции могут не только украсить интерьеры дома или офиса. Декоративные корзины с цветами и яйцами будут милым и незабываемым подарком в этот праздник. При изготовлении композиций старайтесь применять как можно больше разнообразных натуральных декоративных материалов. Сено, естественные или окрашенные пёрышки, ветки, лыко, рафия, сизаль — эти материалы не только на пике модных флористических тенденций, но и как нельзя лучше подходят для пасхальных композиций. Не забывайте только защищать каркасы и корзины от воздействия влаги флористической пены. Для этих целей можно использовать пищевую стретч-плёнку. Удачного творчества!

Флорист-дизайнер