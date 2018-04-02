Ещё
Aquazzura запустят мужскую линию и лайфстайл-проект
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aquazzura запустят мужскую линию и лайфстайл-проект 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Основатель обувной марки Aquazzura Эдгардо Озорио рассказал, что в течение полутора лет запустит мужскую линию бренда. Он сообщил, что около половины ассортимента будут составлять кроссовки: «Ведь вы можете носить кроссовки в офисе с костюмом». Также Aquazzura готовит новый лайфстайл-проект, который будет фокусироваться не на обуви, а на других объектах, в частности сумках. Пока Озорио не раскрыл детали, но намекнул, что концепция проекта связана с его любовью к интерьерам. «Проект будет сосредоточен на вещах, которые вписываются в мир Aquazzura», — сказал он.
The Blueprint: последние новости
Aizel открыли технологичное поп-ап пространство в «Атриуме» Uniqlo и Томас Майер показали совместную коллекцию Michael Kors и Jimmy Choo откажутся от натурального меха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцов и Дроздова показали приемную дочь25
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела10
Квитко показала странные пятна на огромной груди17
Фанаты переживают за психику Бородиной4
Что нельзя позволять мужчине в постели59
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение