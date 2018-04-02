Aquazzura запустят мужскую линию и лайфстайл-проект 

Основатель обувной марки Aquazzura Эдгардо Озорио рассказал, что в течение полутора лет запустит мужскую линию бренда. Он сообщил, что около половины ассортимента будут составлять кроссовки: «Ведь вы можете носить кроссовки в офисе с костюмом». Также Aquazzura готовит новый лайфстайл-проект, который будет фокусироваться не на обуви, а на других объектах, в частности сумках. Пока Озорио не раскрыл детали, но намекнул, что концепция проекта связана с его любовью к интерьерам. «Проект будет сосредоточен на вещах, которые вписываются в мир Aquazzura», — сказал он.