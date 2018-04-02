Логово мужика: 10 предметов интерьера, которые помогут вам стать настоящим мужиком

Как короля делает свита, так настоящего мужика делает мебель. Сегодня мы расскажем, как сделать из вашей квартиры истинно мужскую «берлогу», в которой вы не только не заскучаете, но и, возможно, обретёте себя заново.

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Кресло мужика

Что может быть приятнее, чем прийти домой после тяжёлого трудового дня и упасть в мягкое кожаное кресло, которое вас и обнимет, и согреет, и подставкой для ног обеспечит? Разве только о том, как прошёл день, не спросит. Да и к чему эти вопросы, когда вам и без слов хорошо вместе?..

Такое кресло обойдётся вам примерно в $1 300, а если вы хотите посадить рядом избранницу или друга, то вот отличный вариант двухместного кресла.

Цена такого кожаного диванчика — 69 990 российских рублей, и приобрести его вы сможете в магазинах торговой марки Hoff. Примечательно, что в этом варианте дивана-реклайнера есть удобный откидной столик с подстаканниками, а значит, будет куда поставить бутилированный напиток и положить чипсы.

А вот итальянская компания NATUZZI предлагает вариант кожаного кресла с отдельным реклайнером. Такое кресло больше подойдёт мужику-эстету, как бы странно такое определение не звучало.

Кресло в комплекте с подставкой для ног и подголовником будет стоить 277 440 рублей.

Открывашка мужика

Открыть охлаждающий напиток, не обременяя себя утилизацией крышки (и при этом не превратить ваше логово в свинарник), теперь реально. Без лишних слов представляем вашему вниманию настенную открывашку для мужика.

Цена такой удивительной вещицы варьируется от $49 до $79 за штуку. Этот предмет декора, безусловно, может претендовать на звание главной изюминки интерьера мужика.

Светильник мужика

Такой светильник, который ещё называют лампочкой Томаса Эдисона (Thomas Edison), придаст вашему интерьеру нотки стимпанка (подробнее об этом направлении читайте скоро на Roomble.com).

Стоимость такой олдскульной лампочки — примерно $100.

Стол для настольного футбола

Мужикам нельзя грустить, а тем более впадать в депрессию. Выход — стол для настольного футбола. Правда, совсем одинокому мужику этот вариант досуга не подойдёт, ибо без оппонента игра теряет смысл, да и азарт улетучивается.

Цена такого стола для игры в настольной футбол — $139.99.

Виниловый проигрыватель

Если вы причисляете себя к той касте мужиков, которые футбол недолюбливают и предпочитают релаксировать под приятные звуки музыки, мы предлагаем приобрести проигрыватель для виниловых пластинок.

Под звуки классической музыки вы сможете отдохнуть, сидя в кресле с реклайнером, а под рок-н-ролл задорно исполнить свинг со своей спутницей. Правда, если вы надумали приобрести такой проигрыватель для пластинок, то будьте готовы раскошелиться на $249.99.

Комод мужика (он же мини-бар)

Фактурный деревянный комод — не только предмет мебели, способный добавить интерьеру брутального лоска, но и функциональный мини-бар.

Такой мини-бар-комод будет стоить $2 499. Однако редакция Roomble.com рекомендует реже заглядывать в комод в поисках спиртного — ведь от брутального мужика до алкоголика, как известно, не так уж много порций пунша.

Стул мужика

Настоящие мужики, как известно, пьют стоя. Однако в жизни любого, даже самого стойкого мужика наступает момент, когда нужно присесть. Например за барную стойку. Например на такой вот индустриальный стул.

Цена такого стула из дерева и брутальной стали начинается от 17 900 рублей, а придумали его талантливые ребята из российской компании «Арисмо-инжиниринг».

Ковёр мужика

Ковром для мужика ещё с древних времён является шкура. На ней можно и полежать, поразмышлять долгими зимними вечерами, и просто любоваться ею, как предметом декора например.

Но мужику сантименты не свойственны, и Карамзин для него — историк, поэтому советуем вам приобрести шкуру побольше (чтоб лежать было удобнее). А такой ковёр-шкура, как на картинке, обойдётся вам в 19 990 рублей.

Товары, цена которых указана в условных единицах, вы сможете найти на сайте Amazon.com

Надеемся, что предметы интерьера и декора из нашей подборки помогут вам создать самое настоящее логово мужика. Будьте мужиками, а Roomble.com вам в этом с удовольствием поможет.

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