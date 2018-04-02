Aizel открыли технологичное поп-ап пространство в «Атриуме»

Интернет-магазин Aizel.ru открыл в ТЦ «Атриум» поп-ап пространство, которое объединяет в себе возможности онлайн— и оффлайн-покупки. Покупатели могут приобрести одежду, обувь, аксессуары или сделать заказ в интернет-магазине — если вещи не будет в наличии н площадке — при помощи цифровых панелей и планшетов. Через них будут доступны все бренды, представленные на Aizel.ru — а их более 700, в само пространство привезут вещи 40 из них. В оформлении поп-ап корнера принял участие московский стрит-арт художник Nootk — его работы украшают центральную часть пространства и фирменные пакеты.

Ранее Aizel вместе с Mercedes-Benz Fashion Week Russia провели инициативу в поддержку молодых российских дизайнеров.