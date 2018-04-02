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Aizel открыли технологичное поп-ап пространство в «Атриуме»
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Aizel открыли технологичное поп-ап пространство в «Атриуме» 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Интернет-магазин Aizel.ru открыл в ТЦ «Атриум» поп-ап пространство, которое объединяет в себе возможности онлайн— и оффлайн-покупки. Покупатели могут приобрести одежду, обувь, аксессуары или сделать заказ в интернет-магазине — если вещи не будет в наличии н площадке — при помощи цифровых панелей и планшетов. Через них будут доступны все бренды, представленные на Aizel.ru — а их более 700, в само пространство привезут вещи 40 из них. В оформлении поп-ап корнера принял участие московский стрит-арт художник Nootk — его работы украшают центральную часть пространства и фирменные пакеты.
Ранее Aizel вместе с Mercedes-Benz Fashion Week Russia провели инициативу в поддержку молодых российских дизайнеров.
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