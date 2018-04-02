25 бирюзовых интерьеров, которые сподвигнут вас на ремонт

Идеальный цвет

Бирюзовый цвет незаслуженно обходят вниманием. Чаще всего его можно увидеть в ванной. А ведь бирюза великолепно смотрится в гостиной и спальне, создаёт комфорт и ощущение прохлады. Именно уникальная уравновешенность бирюзового делает его безусловным лидером в цветовой гамме.

Бирюзовый идеален как для глаз, так и для психики: в нём есть и голубой, ассоциирующийся у нас с бескрайностью неба и прохладой, и зелёный, напоминающий о весне и обновлении.

Вообще холодный бирюзовый цвет в интерьере больше подходит для солнечных пространств, в которые он несёт необходимую прохладу, свежесть, чистоту и воздушность.

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Если мы говорим про интерьер в стиле кантри, то в бирюзовом лучше ставить отдельные предметы мебели, панно на стене или текстиль, а главным цветом может стать любой пастельный тёплый оттенок.

В этнических интерьерах с восточной тематикой бирюза может использоваться в больших количествах для оформления мягкой мебели, текстиля, декоративных подушек, балдахинов и светильников.

Арт-стили предлагают интересные, но довольно сложные для восприятия смешения оттенков. В такие стили отлично впишется чистая бирюза в сочетании с чёрным или шоколадным цветом.

Можно использовать бирюзовые оттенки в стиле модерн (приглушённый или зеленовато-бирюзовый), в ретростиле, в стиле гламур и даже в минималистичных интерьерах. В качестве акцентного цвета также можно использовать бирюзу в стиле хай-тек, но здесь акцент должен быть только один. В любой интерьер можно добавить бирюзу так, чтобы пространство заиграло новыми гранями.

Оформление комнат

Для гостиной отлично подойдёт интерьер в бирюзовых тонах, главное, чтобы пространство было большим и светлым. Тогда бирюзу можно выбрать в качестве основного цвета. Бирюзовые стены с нанесённым узором отлично смотрятся в классической гостиной или гостиной в английском стиле.

Так как одно из предназначений бирюзы — расслабление и умиротворение, её можно использовать и для спальни. Обычно в спальне лишь изголовье кровати выполняется в бирюзовом цвете, но даже стены, если их обрамить белыми балками или колоннами, будут смотреться ненавязчиво.

Для кухонь также можно выбрать этот оттенок. И хотя обычно бирюзу оставляют для деталей, например для кухонного фартука или подушек для стульев, можно создать шикарные кухни с бирюзовыми фасадами или частью фасадов, что говорит об универсальности бирюзового цвета.

Стоит отметить, что для ванной комнаты играет роль не только правильное сочетание бирюзового с иными оттенками, но и гармония фактур. Безумно красиво будет смотреться ванная комната, которая сочетает в себе матовую и глянцевую отделку материалами различных бирюзовых оттенков.

Изысканный бирюзовый цвет в интерьере дома можно признать фаворитом этого года благодаря его универсальности и в то же время неповторимости — он идеально подходит для оформления интерьера в морском стиле. Если добавить детали насыщенного синего цвета, у вас получится яркая и радостная комната — причём это может быть и гостиная, и кабинет, и детская для мальчика-подростка. В бирюзовую детскую для девочки можно добавить жёлтый, розовый или цвет лаванды. В сочетании с серым, розовым или фиолетовым бирюзовый сделает вашу спальню сказочно уютной и романтичной.

К сожалению, сейчас многие считают бирюзовую и морскую тематику избитой, устаревшей. Однако глядя на фото с современными материалами и технологиями, использованными в ремонте, можно понять, что это классика. И если вам очень трудно определиться с цветовой палитрой комнаты, всегда можно держать на вооружении этот цвет, а потом уже дополнять его различными акцентами. Бирюза в создании интерьера — один из лидеров, который незаслуженно мало используется.

Выбор бирюзового интерьера говорит о хорошем вкусе и стремлении к спокойной, можно даже сказать релаксирующей атмосфере. Если это ваше решение, то будьте уверены: вы сделали правильный выбор!

Советы по применению бирюзового

Конечно, в солнечных комнатах бирюзовый выглядит очень красиво. При этом он из тех немногих цветов, что отлично смотрятся и в комнатах на теневой стороне дома. Цвет не становится грязным как, к примеру, жёлтый или лососёвый. Бирюзовый и в тени остаётся бирюзовым.

Одно из наилучших сочетаний — бирюза + коралл. Коралловыми могут быть шторы или обои или диван.

Ещё одно неожиданное и удачное сочетание — бирюза + марсала (малиново-бордовый). Выглядит торжественно, отлично подойдёт для праздников.

И самое свежее сочетание — бирюза + салатовый. Это можно назвать трендом, в котором взаимодействуют два ярких цвета. Подходит как для подростковых комнат, так и для спален и ванных.

Если вам очень нравится бирюзовый цвет, но вы его немного боитесь, попробуйте выкрасить всего одну стену в бирюзовый — эффект превзойдёт все ожидания.

А если вы воспользуетесь следующим советом — пожалуйста, пришлите фото! Потому как редакция очень любит комнаты с бирюзовыми потолками. Красьте и даже не думайте, будет он сочетаться со всем или не будет. Вспомните весеннее небо — так ли важно, что под ним, если оно великолепно?!

В качестве бонуса прикладываем палитру бирюзовых тонов. Того самого тиффани тут нет, но именно этот тон вы-то как раз знаете. А остальные оттенки бирюзы?

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