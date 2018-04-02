Интерьер таунхауса, вдохновленный американскими фильмами

Ирина Лаврентьева и Анастасия Каменских познакомились во время учебы в Международной школе дизайна. Будучи еще студентами, поработали вместе, сделали несколько объектов, а после окончания в 2012 году основали бюро Lavka-design. Работают дизайнеры в тесном тандеме, из «под пера» творческого союза вышло более десяти интерьеров. На этот раз работа складывалась иначе. Проектированием и строительством Анастасия занималась одна, Ирина ждала ребенка и подключилась к процессу на этапе декорирования.

Заказчики нашли дизайнеров через общих знакомых и предложили им оформить трехэтажный таунхаус, расположенный в Павловской слободе. Как и в большинстве новостроек, внутри был голый бетон, перегородки отсутствовали. Пространство Анастасия Каменских спланировала исходя из потребностей семьи. На первом этаже организовала большую общественную зону: объединенную гостиную-столовую-кухню, на втором — спальни.

Для бабушки и дедушки приезжающих в гости каждые выходные выделила третий этаж. Одно из пожеланий существенно усложнило работу. «С планировкой второго этажа нам пришлось повозиться. Хозяева не хотели, чтобы вход в ванные комнаты и санузлы был из спален. Поэтому решили сделать небольшой холл. Теперь в него выходят двери всех помещений, расположенных здесь — спальни родителей, детской комнаты, ванной комнаты с гардеробной и санузла с постирочной. Немножко потеряли в жилой площади, зато решили задачу», — улыбается Анастасия.

Свои пожелания относительно цветовой гаммы и общей стилистики супруги высказали сразу: никакого лофта или хай-тека, спокойная атмосфера, что-то в духе американской классики, много белого цвета и света. За вдохновением дизайнеры и хозяйка (а она принимала активное участие в проекте) обратились к кино. «Мы посмотрели много американских фильмов и все, что нравилось в интерьерах, брали на заметку». Чтобы поддержать заданную тему, мебель подобрали преимущественно американских производителей, обои и плитку у итальянских фабрик. Что-то заказали в столярных мастерских — кровать, кухня, обеденный стол и стулья, встроенные шкафы сделали московские и белорусские мастера.

За счет большого количества белого цвета интерьер выглядит легким, нарядным, наполненным светом, как того и хотела хозяйка. «В светлом пространстве обязательно должны быть яркие пятна. Они оживляют монохромную гамму. Мы использовали красочные обои и цветные детали. В гостиной одну из стен декорировали зелено-голубыми обоями с очень активным, броским орнаментом из гексагонов. Под обои подобрали ковер, подушки — в них тоже присутствуют зеленые оттенки», — поясняет Ирина.

В детской комнате — морская тематика подана деликатно и опосредованно. «Никаких нарочитых элементов, ассоциирующихся с морем: рулей, штурвалов, большого количества темного дерева. Мы не очень любим тематические помещения. Стараемся внедрять какую-то тему, но не так явно», — замечают авторы.

После завершения работ хозяева въехали в новый дом. Пожили немного и поняли, что кухня мала. «Поначалу заказчики не были готовы к сносу внешней стены. Мы предлагали им в свое время такой вариант, но тогда они на это не решились. И лишь спустя какое-то время стало ясно, что единственный выход — присоединить открытую террасу и сделать ее частью кухонной зоны», — отмечает Анастасия. Это был самый настоящий подвиг для хозяев, ведь в новеньком, сверкающем чистотой интерьере вновь закипел капитальный ремонт. Ирина и Анастасия постарались, чтобы строительные работы не сильно отягощали жизнь домочадцев и позаботились о том, чтобы обстановка не пострадала. «Пришлось потерпеть, но усилия того стоили. В результате в доме появилась уютная столовая зона. Кухня превратилась в настоящую загородную кухню — просторную, наполненную светом и воздухом».