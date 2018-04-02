Коттедж с имитацией бруса и керамогранитом в отделке

Проект, о котором мы сегодня расскажем, необычен: это оказался не просто заказ на обустройство дома в коттеджном посёлке, а настоящий сюрприз заказчика для своей супруги. Поэтому ремонт делался быстро, в рамках установленного бюджета и пожеланий клиента. Но даже в сжатые сроки студии BM Architects удалось создать современный, экологичный и невероятно уютный интерьер. О том, как это происходило, рассказывает главный архитектор студии.

Ксения Маймина, архитектор

Ксения — главный архитектор и по совместительству совладелица студии архитектуры и дизайна BM Architects (с 2010 года). Занимается архитектурным проектированием, частными и общественными интерьерами, предлагает проекты и смелые решения при создании объектов любой сложности — от загородных домов до торговых центров.

Особенности планировки

Типовая планировка дома полностью устраивала заказчика, поэтому Ксения внесла лишь минимальные необходимые изменения: поменяла местами столовую и гостиную, расширила кухню и добавила гардеробную на втором этаже за счёт холла. Изменения в основном коснулись расположения мебели и зонирования, перегородки же остались практически неизменными.

Источник вдохновения

Вдохновение для этого загородного дома дизайнер Ксения Маймина черпала в классических скандинавских интерьерах, в красоте натуральных материалов, дерева и тканей. Кроме того, вдохновляющим фактором стало само расположение дома: он находится вдали от городской суеты, около леса на берегу водохранилища. Такое место создаёт атмосферу спокойствия и умиротворения, и именно это было решено воссоздать в интерьере.

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Холл и гардеробная

Стены в холле отделаны имитацией бруса и покрыты бесцветным маслом. Полы сделаны из керамогранита светло-серого цвета, имитирующего грубый камень. Большая часть проводки — открытого типа, дополнена красивыми проводами-канатиками и керамическими выключателями в стиле ретро. Стены в гардеробной (она находится напротив холла) выкрашены в тёмно-серый цвет, на пол уложен светло-серый керамогранит. В самой гардеробной есть большое окно и зеркало.

Три в одном

Почти весь первый этаж занимает большое единое пространство кухни, гостиной и столовой: перегородок между этими зонами нет. Колонны в гостиной обыграны элегантной подсветкой, а центральным элементом комнаты стал облицованный крупной плиткой камин в современном стиле, оснащённый двусторонней топкой и духовкой.

Стены выкрашены в мятный цвет. В нише рядом с окном расположился мягкий светлый диван. Огромный обеденный стол из старой корабельной доски соседствует с яркими стульями в современном стиле. На пол уложена искусственно состаренная инженерная доска, в кухне же пол и фартук отделаны керамогранитом мятного цвета, имитирующим проржавевший металл с растительными отпечатками.

Ванные комнаты

В доме есть две ванные комнаты. Главная находится на первом этаже: стены в ней оформлены частично плиткой и частично керамогранитом, а душевая кабина отделена стильной стеклянной перегородкой. Мебель, как и стол в обеденной зоне, выполнена из старой корабельной доски.

На втором этаже расположена вторая, детская ванная. У одной из стен стоят две массивные напольные раковины из грубого камня, ванна установлена в нише. Она стоит на гальке белого цвета, а остальная часть пола облицована тиком, разделяя таким образом санузел на функциональные зоны.

Второй этаж

Помимо детской ванной комнаты, на втором этаже находятся спальни. Все они выкрашены в одном стиле в песочный и мятный цвета и облицованы имитацией бруса и гипсокартоном. Стоит обратить внимание на лестницу: несмотря на то, что весь дом выполнен из дерева, каркас лестницы было решено изготовить из металла, а для ступеней взять крупногабаритные массивные доски.

Цветовое решение

В качестве основного цвета Ксения предложила использовать мятный, и это предложение было одобрено заказчиком. В некоторых комнатах также появились песочные белые и голубые оттенки, а одну из спален было решено выкрасить в лимонный цвет. В основном в работе использовались полуукрывные краски.

5 советов от Ксении Майминой

В качестве финишного покрытия лучше использовать полуукрывные краски: они оставляют структуру дерева видимой и сохраняют ощущение естественной теплоты древесины. При этом не стоит бояться использовать непривычные, даже яркие цвета: например мятный, лососёвый, мокрый асфальт или бургундский.

Особенный уют придают интерьеру деревянного дома интегрированные в подоконник диванчики в строительном исполнении со множеством подушек. Для этого рекомендую изначально запланировать подоконники немного ниже обычного: около 45 см от уровня чистого пола.

Обязательно добавьте в интерьер «хулигана» — яркий нетривиальный элемент дизайна. Это, например, может быть комод из видавшей виды бывшей корабельной доски или столик-пенёк из окаменевшей древесины.

Пол можно отделать массивной или инженерной доской, покрытой маслом или выкрашенной в цвета пастельных тонов, как будто выгоревших на солнце. Брашированная и искусcтвенно состаренная доска с сучками сейчас тоже в моде.

Центральным элементом, создающим уют и придающим тепло интерьеру, может стать камин или печка. Настоящей находкой в этом случае я считаю современную двустороннюю каминную печь. Её можно расположить между кухней и гостиной и c одной стороны использовать как камин, а с другой — для приготовления блюд.

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