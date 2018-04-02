10 дизайнерских приемов, которые улучшат любой интерьер

Думаете, как сделать свой дом более стильным и уютным, а декор — максимально актуальным? Мы готовы помочь! Предлагаем горячую десятку дизайнерских приемов, которые мгновенно добавят изюминку практически в любой интерьер.

1. «Невесомая» мебель

Прозрачная или почти прозрачная мебель завоевывает популярность среди дизайнеров, владельцев небольших квартир и тех, кто любит добавить в интерьер что-нибудь нетрадиционное. Современные производители уже предлагают столы, стулья, туалетные и кофейные столики и многое другое из стекла и оргстекла.

Визуально такая мебель буквально растворяется в пространстве — и кажется почти «невесомой», при этом сохраняя все необходимые функции.

2. Зеркала как декор

Не стоит ограничивать область применения зеркал только ванной и прихожей. Используйте их как декор: тем более, что дополнительный естественный свет и визуальное расширение пространства никогда не бывают лишними в типовых квартирах.

Как вариант, обратите внимание на зеркала в форме окон: они прекрасно вписываются буквально в любой интерьер и придают ему особую атмосферу.

3. Шторы в цвет стен

Шторы, подобранные в цвет стен, помогут визуально облегчить пространство, не пожертвовав уютом. Кстати, если квартира не может похвастаться высокими потолками, постарайтесь повесить карниз максимально высоко.

4. Стильная посуда

Тщательно подбирайте даже ту посуду, которая ежедневно используется при сервировке. Стильные тарелки, чашки и приборы способны придать вашей столовой зоне поистине потрясающее настроение, и это без чрезмерных затрат и усилий.

5. Ретро-мебель

Порой жилью после ремонта очень не хватает уюта и «обжитости». Чтобы уйти от этого ощущения, добавьте в интерьер винтажных элементов обстановки. Они придадут атмосфере нотку душевности и старины.

Ретро-мебель, антикварные мелочи, винтажный декор и милые сердцу вещицы, доставшиеся от бабушек, прекрасно впишутся практически в любой стиль интерьера и сделают ваш дом еще уютнее.

6. Этнические мотивы

Этнические мотивы — на пике популярности. Почему бы не последовать моде и не ввести этот тренд в собственный интерьер?

7. Обилие натуральных материалов

Экостиль также не сдает позиции: идея наполнить обстановку дома естественными цветами и природными материалами пришлась по душе многим жителям больших городов. Советуем поступить точно так же и окружить себя натуральными материалами. Маленький секрет: с ними почти невозможно переборщить.

8. Открытые полки с продуманным декором

Продуманные и тщательно подобранные композиции на открытых полках — отличный вариант декора. Особенно если вы устали от привычных картин, постеров, фотографий и других довольно традиционных способов украшать стены.

9. Предметы искусства

Еще один прием, который моментально улучшает интерьер и придает ему утонченности, — использование в качестве декора предметов искусства. Живопись, гипсовые бюсты, вазы и статуэтки добавят немного аристократичности обстановке вашего дома, сделают ее чуть более статусной.

10. Воспоминания о путешествиях

Воспоминания о путешествиях неизменно вызывают у каждого из нас потрясающие эмоции. Почему бы не воспользоваться этим? Повесьте на видном месте панно с фотографиями из отпуска, билетами из музеев, посадочными талонами и картами местности — и заряжайтесь позитивом всякий раз, бросая взгляд на этот трэвел-борд.