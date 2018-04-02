Как оформить нишу в комнате: 13 удачных интерьерных идей

1. Полки и декоративный камин

Простой и стильный способ оформить нишу в гостиной — сделать полки для декора и аксессуаров и оформить своеобразный фальш-камин. В этом примере в нише снизу лежат дрова, но вы можете оформить «топку» камина так, как хочется.

Фото: Instagram niche_interiors

2. Полки для хранения в ванной

Одна из самых красивых идей для хранения в ванной комнате — разместить полки в нише в стене над ванной или в душевой. Нишу можно выложить той же плиткой, что и вся стена, оформить контрастным цветом или необычной формой плитки — решать вам.

Фото: Instagram lonnymag

3. Место для чтения

Поставить скамью в нише и положить подушку — что может быть проще? В этом варианте дизайнеры оформили место для чтения в мебельном гарнитуре, а снизу оставили полку для хранения. Не забудьте о светильнике на стене.

Фото: Instagram niche_interiors

4. Фигурная ниша в стене в гостиной

Конструкции из гипсокартона постепенно выходят из моды, но такое решение приветствуется. Форма напоминает о восточном стиле, однако оформление стены никак не поддерживает эту ассоциацию. Можем сделать вывод, что такие формы ниш применимы в любых стилях. Подсветка с помощью встроенных спотов подчеркнет нишу в темное время суток.

Фото: Instagram michelleberwickdesign_

5. Обеденный стол в нише

Если выкрасить всю стену с нишей в яркий красивый цвет, дополнительное украшение может и не понадобиться. Посмотрите, как идеально вписался стол в это углубление в стене. Отличная идея, которую стоит взять на вооружение!

Фото: Instagram folk_berry

6. Несколько ниш вместо открытого стеллажа

Оформить полки для книг и аксессуаров в нескольких нишах — почему бы и нет? Если решите повторить это решение, можно поэкспериментировать с разными размерами и композицией углублений в стене. У вас может получиться настоящий арт-объект в комнате.

Фото: Instagram enter.decor

7. Тумба под раковину и зеркало в ванной

В этом случае главное вписать размеры мебели в углубление в стене. Если получится, идеальный уголок в ванной комнате уже будет готов.

Фото: Instagram lonnymag

8. Творческая мастерская

Найти место для творческой мастерской в типовой квартире — задача не из легких, но, если у вас есть ниша в стене, проблема решена. Можно закрыть мастерскую шторой и открывать только во время работы, тогда она не будет «спорить» с интерьером комнаты.

Обратите внимание, как оформлена стена в этом примере: выбраны обои с принтом. Получился настоящий творческий уголок для самовыражения.

Фото: Instagram apartmenttherapy

9. Рабочий уголок рядом с кроватью

Маленький подвесной стол можно превращать в рабочий уголок время от времени или использовать как прикроватную тумбочку. Отличная идея для малогабаритных квартир, где на счету каждый квадратный сантиметр.

Фото: Instagram apartmenttherapy

10. Кровать в нише

Если размер ниши подходит, «утопите» в ней кровать. Эта идея подойдет и спальне супругов, и детской. Получится укромное место для сна, где легко расслабиться.

Фото: Instagram svetlanaslavgorodskaya

11. Ниша как система хранения над кроватью

Здесь ниша в изголовье кровати служит заменой прикроватных тумбочек. Стильное и практичное решение для маленьких спален, где столики могут просто не поместиться.

Фото: Instagram getclever

12. Вешалка для одежды в прихожей

Подвесить держатель для вешалок в прихожей можно в удобную нишу. Это отличное применение пространству внутри стены.

Фото: Instagram myscandinavianhome

13. Мойка на кухне

В этой кухне владельцы рационально распорядились нишей в стене — разместили в ней тумбу с раковиной и несколько полок.

Фото: Instagram myscandinavianhome