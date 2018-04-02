Нордический хай-тек с окнами в пол: квартира в Москве

Дизайнер интерьеров Степан Бугаев уже давно приятно удивляет нас своим профессионализмом и креативным подходом к работе. Он создаёт чудесные пространства в совершенно разных стилях: мы уже рассказывали вам о классическом и скандинавском интерьерах его студии, а также о квартире, где совмещены классика и лофт. А в проекте «Останься» потрясающе соединились минимализм и ар-деко. И Степан подробнее рассказал нам о создании этого уникального пространства.

«Проект «Останься» — это пространство минимализма и ар-деко, в котором показано, как белый цвет может «заиграть» с помощью мебели.

Наиболее важно для хозяев квартиры было сохранить воздух. Добиться этого можно, не загромождая пространство мебелью и минимально разделив помещения между собой.

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Заказчики — молодые энергичные жители мегаполиса, для которых дом — это личная зона для отдыха и уединения. В интерьере предпочитают светлые оттенки, простые формы и открытые пространства.

Сохранив начальные параметры объекта — современную архитектуру дома, окна в пол, высокие потолки — мы получили полную гармонию минимализма в интерьере и в экстерьере.

Отсутствие глухих дверей между помещениями словно расширяет пространство.

Обязательно в планировке

Изолированная гардеробная.

Помимо основной ванны должна быть гостевая душевая.

В основной ванной — отдельно стоящая ванна у окна.

Мебель не должна перекрывать большие окна в пол.

Общая зона спальни и ванной, с использованием перегородки.

Большое пространство для зоны спальни. В спальне предусмотрен биокамин.

Студийная зона кухни и гостиной. В обеденной зоне обязательно должен располагаться обеденный стол на четверых.

К подбору мебели и материалов на этот объект мы подходили с особым трепетом, ведь заказчики обращаются к нам не в первый раз, и мы были полностью готовы к повышенному вниманию к качеству и дизайну предлагаемых предметов.

Белоснежные стены, выкрашенные американской краской Benjamin Moore, придают невероятный объём и так не маленькой квартире.

Наше мнение:

— Белый цвет в интерьере делает пространство светлее и объёмнее. Он визуально раздвигает пространство. Белые стены позволяют быстро менять интерьер по желанию хозяев и являются отличным фоном для любого декора. Не стоит думать, что этот цвет непрактичен — современные краски легко моются. Один из самых важных плюсов белого в интерьере — в таком пространстве человек чувствуют себя свободным.

Кристальный белый также повторяется и в напольных покрытиях, которые выполнены по технологии наливного пола. Лишь в основной ванной и спальне пол покрыт массивом влагостойкого тикового дерева.

В квартире используются внутрипольные конвекторы чешской фирмы ISAN, что делает систему отопления практически незаметной. Полотенцесушители Zehnder сливаются со стенами в ванных комнатах.

Идея дизайнера о неприметных, встроенных предметах мебели и невидимых перегородках отражена и в реализации света. По всей квартире используется освещение Panzeri, кроме столовой зоны, где висит великолепная люстра голландской фирмы Brand Van Egmond.

Наше мнение:

— Встроенная мебель не имеет корпуса, она крепится к стенам, потолку или полу. Мебель такого вида идеальна для визуального изменения помещения, а также для корректировки недостатков стен. Минус встроенной мебели лишь в том, что она разработана под конкретное помещение.

Основной цвет интерьера — белый. Он поддерживает целостность интерьера и наливной пол белого цвета, выполненный в зонах гостиной, кухни, столовой и кабинета.

Система освещения Panzeri Invizible позволила сделать интерьер минималистичным, насколько это возможно, не делая вечернее освещение ущербным.

Гостиная

Общая зона кухни, столовой и гостиной создаёт максимум свободного пространства и придаёт интерьеру воздушность.

Вся мебель в гостиной перекликается со столовой группой и элементы интерьера подобраны у того же производителя.

Диваны — как в гостиную, так и в кабинет — заказали у демократичного итальянского бренда Bonaldo. Диваны в обоих помещениях дополнены креслами фабрики Former.

Кухня и столовая

Полностью скрытые белые матовые фасады немецкого производителя Leicht позволили сделать кухню бескомпромиссно минималистичной. Акцент сделан на столовой зоне, которая в противовес кухне выполнена в натуральных оттенках дерева. Стол и стулья итальянского бренда Arkeos.

Кабинет

Это самое любимое место хозяина квартиры, поэтому мебель сюда подбиралась особенно тщательно и долго. Выбор пал на премиальный итальянский бренд Besana, который является бессменным лидером корпусной мебели и отличается неизменным высочайшим качеством на протяжении многих лет.

Рабочее кресло офисного бренда Arper удачно вписывается в концепцию кабинета и всей квартиры.

Настенные часы без циферблата идеально подошли к минималистичному дизайну кабинета.

Строгий дизайн кабинета подчёркивает контрастная мягкая мебель. Шкаф на заднем плане выделяется только открытой полкой, отделанной деревом.

Спальня

Дизайн спальни выбивается из общей стилистики квартиры. Мебель подобрана в классическом стиле. Кровать с объёмным изголовьем является центром композиции. Кровать, тумбы и лежанка — марки Arkeos, а кресло — итальянского производителя IFAB.

Спальня решена довольно необычно, ведь именно в этой зоне происходит интеграция классической мебели в минималистичный интерьер. В поддержку мебели выполнен потолочный купол с классическим рельефным декором, имеющий встроенную подсветку.

Гардеробная по эскизам дизайнера была заказана на итальянской фабрике Former.

Ванная комната

Идея чистого белого цвета также реализована и в ванной, где стены душевой отделаны бесшовной плиткой фирмы Arch-skin.

При выборе сантехники акцент был сделан на отдельно стоящей ванне итальянской фирмы Jacuzzi. Вся остальная сантехника и мебель для неё в основной ванной подобрана у итальянского производителя Cielo. В гостевой ванной комнате установлена сантехника немецкой марки Duravit. Перегородки в обеих ванных — от фабрики Pauli.

Так как ванная и спальня — это практически единое помещение, то интерьер ванной выполнен как продолжение комнаты, например, при входе расположена будуарная зона.

Зона туалета внутри ванной комнаты отделена матированной стеклянной перегородкой, переходящей в прозрачные душевые двери и декорированной растяжкой из пескоструйки.

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