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Омичи принимают участие в цветочной акции для «Дома радужного детства»
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Омичи принимают участие в цветочной акции для «Дома радужного детства» 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
21 марта состоялось торжественное открытие центр паллиативной помощи для детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. Этот проект получил название «Дом радужного детства». Первым построили физиотерапевтический корпус с бассейном, сауной, игровыми и сенсорными комнатами, в его функциональный и практичный интерьер добавили ярких дизайнерских решений. Но требовалось внести ещё одни штрих — всё же уют в доме создаётся красивыми комнатными растениями.
Собственно никакой акции благотворительный центр «Радуга», курирующий строительство «Дом радужного детства», не объявлял, а просто попросил омичей поделиться. Сейчас холл «Дома радужного детства» похож на мини-сад. Это хорошо, говорит руководитель «Радуги» Валерий Евстигнеев, когда будет построен спальный корпус, там растения займут своё место. Каждый цветок имеет свою определенную особенность, и способен не только украшать помещение, но и улучшать энергетический фон, фильтровать воздух, благотворно воздействовать на нервную систему.
Привезли цветы Анна Субарева и Марина Фогель — представительницы волонтёрского отряда Омской дистанции гражданских сооружений — структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги. «Дом радужного детства» располагается в Подгородке, но девушки сами отыскали паллиативный центр и перенесли из машины цветы, которые были собраны их коллегами.
Сейчас «Радуга» занята проектом строительства спального корпуса. Все неравнодушные люди могут оказать помощь в этом деле. Для этого нужно отправить SMS-сообщение на 3434 со словом РАДУГА пробел сумма платежа (пример: РАДУГА 500). Подробную информацию о других видах помощи можно узнать на сайте raduga-omsk.ru или по телефону 908-902.
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