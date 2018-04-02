Кухня с окном: как лучше обустроить

Если окно в принципе есть, вам уже крупно повезло. «Глухие» кухни без естественного света встречаются, хоть и не очень часто, если при перепланировке было принято решение большую и светлую площадь выделить, например, под спальню. Маленькое же оно или большое, во всю стену, широкое или узкое — это уже другой вопрос, исходя из ответа на который вам придётся решить довольно много задач: как оформить окно, что под ним разместить, какие шторы выбрать и как использовать подоконник. Есть несколько особенно важных для обустройства моментов, связанных с окном.

Возможность смотреть на сад или город, двор, где играют дети, или на безмятежные пейзажи скрасит самую унылую работу и добавит энергии. Следите, чтобы ничто не закрывало ваш вид на мир и не препятствовало поступлению в комнату света, такого ценного ресурса, особенно в северных широтах. Не ставьте на подоконник высокие и широкие предметы, откажитесь от плотных штор и мебели, которая мешает видеть небо, подумайте об отказе от верхнего яруса мебели. Слишком кардинально? Тогда обратите внимание на шкафы кухонь фабрики Leicht — они буквально «парят в воздухе» над кухонным островом, не загромождая пространство, но добавляя места для хранения всего нужного.

Что же делать, если вид из окна категорически не нравится? Мало кого порадует, например, глухая стена. Просто создайте возможность отвлечься на что-нибудь более соответствующее вашему чувству прекрасного. Устройте на подоконнике садик или установите открытые полки для красивой посуды прямо в оконном проёме.

Безопасность

Быть источником прекрасного естественного света — не единственное предназначение окна. Не забудьте о важности хорошей вентиляции — форточка или система микропроветривания поможет избавиться от запахов и повышенной влажности, не требуя раскрывать створки полностью. И стоит помнить о москитной сетке. Если у вас есть домашние животные — учтите, конструкция должна выдерживать их вес. Последний важный момент — расстояние от окна до плиты не может быть меньше 30 сантиметров по технике пожарной безопасности. В противном случае могут загореться шторы.

Расположение

Итак, если плита отпадает, у окна имеет смысл расположить рабочую поверхность (мойку, столешницу) или же обеденную зону. В первом случае вы сможете не только наслаждаться красотами вида, пока моете посуду или нарезаете овощи для салата, но и на электроэнергии сэкономите — свет не придётся включать до самого вечера. На стороне второго варианта — возможность использовать ещё и подоконник для хранения специй, столовых приборов. Но помните, что обычно под окном располагается батарея. Её придётся закрывать коробом с вентиляционными отверстиями или даже переносить.

Оформление

Оформляя окно, дайте волю фантазии. Отталкивайтесь от размеров окна — закрывать полностью и без того крошечное не стоит. Либо от его функции — если рядом мойка, то не нужно украшать его тем, чему повредят брызги воды. А ещё учтите доводы здравого смысла — короткие шторы позволят сделать подоконник более доступным, к тому же их легче снимать и стирать, а делать это придётся нередко. Помните о влажности, жаре и жире, неизменных спутниках кулинарных экспериментов. Весь декор должен легко демонтироваться и уверенно переносить чистку.

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