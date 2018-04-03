Ещё
Киркоров выпустил «поющие» обои
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киркоров выпустил «поющие» обои 

Мир24 58 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Филипп Киркоров сменил амплуа. Однако речь не о сценическом образе. Экстравагантные и роскошные наряды короля российской поп-сцены поклонники уже давно считают неотъемлемой частью его имиджа. Речь идет фактически о новой профессии, которую освоил народный артист.
Киркоров стал дизайнером обоев, передает портал Super. Певец придумывает дизайн люксовых обоев вместе с профессиональным мастером итальянцем Эдждио Фредди. Свои первые эскизы артист уже выложил в сеть.
Обои от Киркорова будут делать в подмосковном Ступино. Дебютная коллекция уже готова. Сколько придется выложить за рулон дизайнерских обоев от звезды — пока не сообщается. Зато уже извстно название, и оно говорит само за себя «Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен», передает «Комсомольская правда».
«Эти обои поют. Надо лишь прислушаться, и мы услышим сказочные перезвоны волшебных мелодий», — презентовал свою работу артист.
Придумывать дизайн обоев ему помогали знания в области моды. «Эти обои отвечают самым модным тенденциям… Все сделано на совесть. Еще и притянут богатство в ваш дом. Они заколдованы», — сказал Киркоров и продемонстрировал обои в «дворцовом» стиле с вариациями на тему геральдический лилий и других крупных роскошных цветов.
Поклонники надеются, что принты и подложки не отвлекут Киркорова от эстрады. Ведь 50-летний народный артист является обладателем колоссального количества музыкальных премий, в том числе он пятикратный обладатель награды «World Music Awards» как самый популярный исполнитель России. Его песни «Атлантида», «Ой, мама, шика дам!», «Немного жаль», «Огонь и вода», «Немного жаль» и многие другие стали всенародными хитами.
Тем временем «МИР 24» решил узнать, какие российские песни могли бы войти в список нематериальных ценностей, какие композиции слушатели готовы назвать национальным достоянием.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Ченнинг Татум разводится с женой после девяти лет брака Актриса Ирина Купченко отмечает юбилей Австралийка узнала о беременности за 15 минут до родов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
53-летняя Апина изменилась до неузнаваемости21
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью5
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес15
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью2
Лолита показала подросшую дочь8
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
00:45
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес
Звёзды
00:46
Дапкунайте призналась, что использует майонез
Звёзды
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение