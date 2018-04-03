Киркоров выпустил «поющие» обои

Филипп Киркоров сменил амплуа. Однако речь не о сценическом образе. Экстравагантные и роскошные наряды короля российской поп-сцены поклонники уже давно считают неотъемлемой частью его имиджа. Речь идет фактически о новой профессии, которую освоил народный артист.

Киркоров стал дизайнером обоев, передает портал Super. Певец придумывает дизайн люксовых обоев вместе с профессиональным мастером итальянцем Эдждио Фредди. Свои первые эскизы артист уже выложил в сеть.

Обои от Киркорова будут делать в подмосковном Ступино. Дебютная коллекция уже готова. Сколько придется выложить за рулон дизайнерских обоев от звезды — пока не сообщается. Зато уже извстно название, и оно говорит само за себя «Филипп Киркоров. Первая Часть. Музыка для стен», передает « Комсомольская правда ».

«Эти обои поют. Надо лишь прислушаться, и мы услышим сказочные перезвоны волшебных мелодий», — презентовал свою работу артист.

Придумывать дизайн обоев ему помогали знания в области моды. «Эти обои отвечают самым модным тенденциям… Все сделано на совесть. Еще и притянут богатство в ваш дом. Они заколдованы», — сказал Киркоров и продемонстрировал обои в «дворцовом» стиле с вариациями на тему геральдический лилий и других крупных роскошных цветов.

Поклонники надеются, что принты и подложки не отвлекут Киркорова от эстрады. Ведь 50-летний народный артист является обладателем колоссального количества музыкальных премий, в том числе он пятикратный обладатель награды «World Music Awards» как самый популярный исполнитель России. Его песни «Атлантида», «Ой, мама, шика дам!», «Немного жаль», «Огонь и вода», «Немного жаль» и многие другие стали всенародными хитами.

Тем временем «МИР 24» решил узнать, какие российские песни могли бы войти в список нематериальных ценностей, какие композиции слушатели готовы назвать национальным достоянием.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM