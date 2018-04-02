Как воссоздать у себя дома интерьер, который понравился в отпуске

Кому как не путешественникам знать лучше, на сколько сильно влияет на наше сознание путешествиия. А пребывание в той или иной стране, совершенно точно рказывает влияние на дальнейший выбор еды, одежды, интерьера. Как воссоздать у себя дома интерьер, который понравился в отпускеЕсть совершенно излюбленные интерьеры, которые обязательно воссоздаются после путешествия у себя дома. Известный дизайнер интерьеров Уилл Тейлор поделился

советами, которые помогут повторить понравившуюся на отдыхе обстановку у себя

дома. Средиземная лазурь Этому стилю на все времена присущи холодные, но яркие

цвета, один лишь взгляд на которые заставляет расслабиться и погрузиться в мечты об океане. В помещениях, оформленных «по-средиземноморски» обязательно

найдется место узорчатой плитке, натуральным тканям и текстурам, белоснежному

постельному белью, массивной мебели и терракотовым полам.

Совет дизайнера:

Цвет — важнейшая составляющая дизайна. Если во время

путешествия вам понравилось сочетание цветов, но вы не знаете, где их применить, не бойтесь начать со своего дома. Если вам нравятся цвета в помещении, вы наверняка захотите проводить в нем больше времени. Почему бы не покрасить стену за вашей кроватью в оттенки голубого и синего, чтобы они напоминали вам о незабываемом путешествии на Средиземное море? В интернете есть

множество видео уроков, благодаря которым вы почувствуете себя настоящим

дизайнером.

Скандинавская аскетичность Этот

тренд характеризуют простота, минимализм и функциональность, а также внимание к деталям. Светлое дерево, чистые линии и обтекаемые формы прослеживаются как в скандинавской архитектуре, так и декоре. Минимум аксессуаров и максимум

солнечного света — вот за что гости со всего мира полюбили этот стиль.

Совет дизайнера:

Если во время поездки вам понравилась местная мебель,

не переживайте, что не можете привезти ее домой. Просто закажите понравившуюся

вещь в интернете. Пробудить яркие воспоминания из поездки могут запахи и ароматы. Помните, как приятно потрескивал камин в ваших скандинавских

апартаментах? Купите свечу с ароматом горящих дров и зажгите ее в снежный день

— это сразу перенесет вас в ту самую уютную гостиную с камином.

Уют загородного дома Эстетику загородного дома определяют необработанное

дерево и грубые натуральные материалы, например, каменные полы. Ему присуща

атмосфера теплоты и комфорта. Здесь нет слишком изысканных элементов, а все вещи выглядят немного «потертыми», благодаря чему пробуждают романтические и ностальгические чувства у гостей.

Совет дизайнера:

Сувениры ручной работы —

хороший способ увезти с собой воспоминания из поездки. Купите складную сумку и положите на дно чемодана, так вы сможете легко уместить все свои покупки в сумку, не занимая дополнительного места в чемодане.

Японский дзен Японские интерьеры славятся своими

прямыми линиями и функциональностью. Этот стиль, сформированный под влиянием

буддистских течений, известен практичным использованием пространства — здесь

нет ненужных предметов. Цветовая гамма нейтральная и теплая с акцентом на комнатные растения.

Совет дизайнера:

Запишите названия растений, которые вам запомнились во время поездки, и купите их дома. Специализированные магазины можно поискать в интернете.

Стиль города Для квартиры в городском стиле

характерны панорамные окна, потрясающий вид, кирпичные стены и паркетные полы.

Открытая планировка, массивная мебель и уникальные элементы декора, такие как люстры или произведения искусства, — в таких объектах размещения бывает сложно

сосредоточить внимание на чем-то одном.

Совет дизайнера:

Превратите вещи, привезенные из поездок, в элементы

дизайна. Например, сделайте уникальный абажур для лампы из обычной корзины. Яркая посуда может освежить помещение и стать отличной

темой для разговора с гостями. Купите домой набор местных тарелок, блюдец или мисок. Они станут приятным напоминанием о вашем путешествии.

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