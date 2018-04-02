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Как воссоздать у себя дома интерьер, который понравился в отпуске
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Как воссоздать у себя дома интерьер, который понравился в отпуске 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Кому как не путешественникам знать лучше, на сколько сильно влияет на наше сознание путешествиия. А пребывание в той или иной стране, совершенно точно рказывает влияние на дальнейший выбор еды, одежды, интерьера. Как воссоздать у себя дома интерьер, который понравился в отпускеЕсть совершенно излюбленные интерьеры, которые обязательно воссоздаются после путешествия у себя дома. Известный дизайнер интерьеров Уилл Тейлор поделился
советами, которые помогут повторить понравившуюся на отдыхе обстановку у себя
дома. Средиземная лазурь Этому стилю на все времена присущи холодные, но яркие
цвета, один лишь взгляд на которые заставляет расслабиться и погрузиться в  мечты об океане. В помещениях, оформленных «по-средиземноморски» обязательно
найдется место узорчатой плитке, натуральным тканям и текстурам, белоснежному
постельному белью, массивной мебели и терракотовым полам.
Совет дизайнера:
Цвет — важнейшая составляющая дизайна. Если во время
путешествия вам понравилось сочетание цветов, но вы не знаете, где их  применить, не бойтесь начать со своего дома. Если вам нравятся цвета в  помещении, вы наверняка захотите проводить в нем больше времени. Почему бы не  покрасить стену за вашей кроватью в оттенки голубого и синего, чтобы они  напоминали вам о незабываемом путешествии на Средиземное море? В интернете есть
множество видео уроков, благодаря которым вы почувствуете себя настоящим
дизайнером.
Скандинавская аскетичность Этот
тренд характеризуют простота, минимализм и функциональность, а также внимание к  деталям. Светлое дерево, чистые линии и обтекаемые формы прослеживаются как в  скандинавской архитектуре, так и декоре. Минимум аксессуаров и максимум
солнечного света — вот за что гости со всего мира полюбили этот стиль.
Совет дизайнера:
Если во время поездки вам понравилась местная мебель,
не переживайте, что не можете привезти ее домой. Просто закажите понравившуюся
вещь в интернете. Пробудить яркие воспоминания из поездки могут запахи и  ароматы. Помните, как приятно потрескивал камин в ваших скандинавских
апартаментах? Купите свечу с ароматом горящих дров и зажгите ее в снежный день
— это сразу перенесет вас в ту самую уютную гостиную с камином.
Уют загородного дома Эстетику загородного дома определяют необработанное
дерево и грубые натуральные материалы, например, каменные полы. Ему присуща
атмосфера теплоты и комфорта. Здесь нет слишком изысканных элементов, а все  вещи выглядят немного «потертыми», благодаря чему пробуждают романтические и  ностальгические чувства у гостей.
Совет дизайнера:
Сувениры ручной работы —
хороший способ увезти с собой воспоминания из поездки. Купите складную сумку и  положите на дно чемодана, так вы сможете легко уместить все свои покупки в  сумку, не занимая дополнительного места в чемодане.
Японский дзен Японские интерьеры славятся своими
прямыми линиями и функциональностью. Этот стиль, сформированный под влиянием
буддистских течений, известен практичным использованием пространства — здесь
нет ненужных предметов. Цветовая гамма нейтральная и теплая с акцентом на  комнатные растения.
Совет дизайнера:
Запишите названия растений, которые вам запомнились во  время поездки, и купите их дома. Специализированные магазины можно поискать в  интернете.
Стиль города Для квартиры в городском стиле
характерны панорамные окна, потрясающий вид, кирпичные стены и паркетные полы.
Открытая планировка, массивная мебель и уникальные элементы декора, такие как  люстры или произведения искусства, — в таких объектах размещения бывает сложно
сосредоточить внимание на чем-то одном.
Совет дизайнера:
Превратите вещи, привезенные из поездок, в элементы
дизайна. Например, сделайте уникальный абажур для лампы из обычной корзины. Яркая посуда может освежить помещение и стать отличной
темой для разговора с гостями. Купите домой набор местных тарелок, блюдец или  мисок. Они станут приятным напоминанием о вашем путешествии.
Благодарим Booking.com за помощь в подготовке материала
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