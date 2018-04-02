Ковры с пиксельным орнаментом: новые тренды

Ателье Tapis Rouge объявило о начале сотрудничества с Майком Шиловым — знаменитым декоратором, предметным дизайнером и создателем интерьеров, вошедшим в рейтинг лучших дизайнеров мира по версии журнала Architectural Digest.

Майк Шилов — один из самых талантливых и успешных российских дизайнеров в мире. Во время работы в первом национальном глянцевом журнале NRG Майк получил уникальный опыт, который впоследствии пригодился в создании интерьеров. Удивительное «чувство материала» позволяет ему экспериментировать с фактурами и создавать действительно интересные интерьеры.

Коллекция ковров La Scala, основанная на десяти эскизах маэстро, обещает стать новым словом в области современного дизайна: на производстве компании в Непале была проведена тонкая кропотливая работа над сложными цветовыми и фактурными сочетаниями. Мастера говорят, что никогда не делали ничего подобного. Для того чтобы добиться эффекта хамелеона — переходящих друг в друга и переливающихся цветов, — необходимо было прорисовать каждый узелок по аналогии с пиксельной системой.

Предметы коллекции Tapis Rouge Atelier ткутся по древней узелковой тибетской технике, которая даёт узнаваемую текстуру с характерными полосами, особую прочность и плотность. Мастерство, глубокое знание технологий, эмоциональные вложения и время, посвящённое своему делу, — благодаря этим качествам компания привлекает клиентов со всего мира.

Изучая историческое наследие коврового дела мануфактур Франции, Китая и Ирана, Tapis Rouge Atelier находит геометрические и символические смыслы, выдержавшие проверку временем. И даже когда речь идёт о современном дизайне ковров, высокие стандарты при их производстве обуславливают их долговечность, а яркая художественная идея трансформируется во вневременную ценность.

Коллаборация с Майком Шиловым — прекрасный пример творческого союза, демонстрирующий ценность соединения традиционного ремесла и артистического видения.

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