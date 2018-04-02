В Москве прошли форум «Коллекции России» и весенняя Антикварная ярмарка

В течение девяти дней коллекционеры, эксперты-арт-рынка, антиквары, журналисты объединились в рамках форума, организованного при поддержке Министерства культуры РФ Правительства Москвы . Деловая программа мероприятия включала лекции и партнёрские встречи. Мероприятие затронуло выставочную экспозицию, сформированную в рамках традиционной Антикварной ярмарки в ЦДХ. Весенняя сессия ярмарки была посвящена не только антиквариату, но и винтажу. Наряду с мебелью и другими предметами интерьера экспозиция включала ретро-автомобили, авторские аксессуары и бижутерию коллекционного уровня.

Специальный раздел форума был посвящён современному состоянию таких областей коллекционирования, как букинистика, фалеристика и филателия (старинные книги, манускрипты и марки), а также редким нумизматическим образцам.

Отдельного внимания заслужили тематические экспозиции ярмарки. Галерея FARFOR — ART показала коллекцию советского фарфора. IRAN CARPETS выставили редкие ковры 19 века. А антикварный салон «Арбатская находка» — старинное серебро. Ярмарка охватила самый широкий спектр предметов старины: от редких фотографий царской семьи до коллекционных символов Олимпиады-80!